Escarra dispara jonrón decisivo y Águilas vencen 3-2 al Licey

Santo Domingo. J.C. Escarra disparó un cuadrangular solitario en el cierre de la séptima entrada para romper un empate a dos carreras y conducir a las Águilas Cibaeñas a una victoria 3-2 sobre los Tigres del Licey, en un encuentro celebrado la noche de este miércoles en el Estadio Cibao.

El triunfo permitió a las cuyayas tomar ventaja 3-2 en la serie particular frente a sus tradicionales rivales, después de llegar al compromiso igualados a dos victorias.

Las Águilas tomaron el control del partido desde el primer episodio, cuando fabricaron dos carreras ante el abridor Adonis Medina.

En el encuentro se dispararon ocho indiscutibles, cinco por los cibaeños. Los Tigres suman dos derrotas corridas por primera vez en esta temporada.

Después de un out, Luis Liberato conectó sencillo al jardín izquierdo y Jasson Domínguez disparó doble al derecho, que colocó corredores en tercera y segunda. Adael Amador impulsó la primera anotación con elevado de sacrificio y Escarra remolcó la segunda mediante sencillo al jardín central.

Medina logró recuperarse y mantuvo sin anotaciones a los cibaeños durante las siguientes cuatro entradas. En total permitió tres hits y dos limpias y salió sin decisión.

BOXSCORE

El Licey descontó en el quinto frente a Carl Edwards Jr., cuando Mel Rojas Jr. abrió con doble, avanzó a tercera mediante rodado de Francisco Mejía y anotó por otro batazo por el cuadro de Estevan Florial.

Los azules igualaron 2-2 en el sexto ante Ryan Hendrix. Gustavo Núñez recibió boleto, se robó la segunda, su décimo de la temporada, y anotó con sencillo de Sergio Alcántara al jardín izquierdo.

Génesis Cabrera entró en sustitución de Hendrix y evitó mayores daños, luego de que un lanzamiento descontrolado permitiera a Alcántara avanzar a segunda.

La igualdad se mantuvo hasta el cierre del séptimo, cuando Escarra abrió el episodio con su primer cuadrangular de la temporada, conectado frente al relevista Humberto Mejía, un palo que salió a 100 millas por horas entre los jardines derecho y central.

Las Águilas tuvieron otra oportunidad de ampliar su ventaja en esa misma entrada, cuando Raynel Delgado y Dayan Frías recibieron boletos con dos outs. Sin embargo, Delgado fue retirado intentando robarse la tercera base para cerrar el capítulo.

En el octavo, Steward Berroa conectó sencillo, se robó la segunda y Jasson Domínguez recibió transferencia, pero Adael Amador se ponchó y Escarra terminó la amenaza con un elevado al cuadro.

El Licey, limitado a tres imparables, apenas pudo colocar corredores en posición anotadora durante el encuentro y no consiguió producir después del sexto episodio.

Leandro López (1-0) obtuvo la victoria al lanzar un séptimo perfecto, con un ponche. Humberto Mejía (0-1) sufrió la derrota tras permitir el palo de Escarra en una labor de una entrada y dos tercios.

Jonathan Aro consiguió su segundo salvamento al retirar a los tres bateadores que enfrentó en el noveno episodio.

El abridor aguilucho Carl Edwards Jr. trabajó cinco entradas de dos imparables, una carrera y cinco ponches.

Por las Águilas, J.C. Escarra bateó de 4-2, con cuadrangular, una anotada y dos remolcadas; Jasson Domínguez, de 3-1, con doble y una anotada; Luis Liberato, de 4-1, con una anotada, y Steward Berroa, de 4-1.

Por el Licey, Sergio Alcántara terminó de 3-2, con una remolcada; Mel Rojas Jr., de 4-1, con doble y una anotada, mientras que Gustavo Núñez recibió dos boletos, anotó una carrera y se robó una base.

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