Lanzan “Altice Conecta”, una plataforma que impulsa la transformación empresarial

Santiago de los Caballeros– La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana presentó oficialmente Altice Conecta, una innovadora plataforma de encuentros estratégicos que reunirá a líderes y expertos de distintas áreas con el propósito de ofrecer información de valor a directivos y empresarios del país. A través de esta iniciativa, se abordarán temas clave para el crecimiento empresarial y los desafíos contemporáneos desde múltiples perspectivas.

La plataforma Altice Conecta forma parte de la renovada estrategia de Altice Negocios, liderada por Mauricio Salazar, vicepresidente de Negocios de Altice, quien compartió esta novedad con los asistentes durante el lanzamiento.

El primer foro de la iniciativa se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros, reafirmando el compromiso de Altice con el desarrollo de la región Norte. La elección de esta ciudad responde al reconocimiento de su dinamismo económico y a la necesidad de acceso a conocimientos de vanguardia.

Bajo el título “Visión, economía y tecnología: el poder de anticiparse”, el evento reunió a destacados líderes de los sectores productivos del Cibao y contó con las ponencias del reconocido economista Dr. Rolando Guzmán y del experto en tecnología e inteligencia artificial Said Saillant.

Durante su intervención, el Dr. Guzmán, economista y exrector del INTEC, ofreció un análisis detallado sobre la coyuntura económica nacional e internacional, identificando riesgos y oportunidades para el sector empresarial. Su exposición brindó a los asistentes una base sólida para anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas.

Por su parte, Said Saillant abordó las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en los negocios, desmitificando su uso y mostrando cómo las herramientas tecnológicas actuales pueden optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y generar ahorros tangibles. Además, compartió una visión sobre las transformaciones incrementales que permiten a las empresas adoptar la innovación de manera sostenida y facilitar su crecimiento.

Más allá de las ponencias, Altice Conecta propició un espacio de diálogo e intercambio entre empresarios y expertos, promoviendo la colaboración y la creación de redes de contacto estratégicas para fortalecer el ecosistema empresarial del norte del país.

Durante el encuentro, Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana, destacó el propósito de la iniciativa al afirmar:

“Altice Conecta nos permitirá llevar a distintas regiones del país -y a empresas de todos los tamaños- información actualizada, que impusen la toma de decisiones estratégicas en el presente y el futuro. Nos llena de entusiasmo ser parte activa de este proceso de evolución empresarial”.

Con esta nueva plataforma, Altice Dominicana reafirma su compromiso de ser un aliado cercano y accesible para las empresas, acompañándolas en sus procesos de transformación.

