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Opiniones

LA VOZ DEL SILENCIO

Poema

Augusto Duarte Camilo9 de agosto de 2026
0 1 minuto de lectura

Por Augusto Duarte Camilo

descendiente de la estirpe de patricio Juan Pablo Duarte

Mientras tus labios reclamen el derecho que tienes de expresarte…

No enmudecerán tu voz.

Cuando tu voz sea enmudecida aflorarán las nefastas cadenas de la esclavitud.

Mientras se quiera silenciar tu pensamiento, se engrandece tus derechos.

Cuando se sepulta la palabra con el silencio, resucita la grandeza de la idea.

Mientras se quiera callar todo lo que tengamos que decir, será la palabra huésped de las prisiones que encadena la verdad.

Cuando la voz es prisionera del silencio, la expresión es apagada y no cantan las canciones sus ideales en su pecho.

Mientras ronda en mi cerebro ideas y voces vibrantes, es ensombrecido el derecho de expresarla.

Cuando mueren los ideales de los pueblos, solo quedan momias como testigos de sus hazañas.

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Augusto Duarte Camilo9 de agosto de 2026
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