Embajada dominicana en Francia y Banreservas lanzan convocatoria para residencias artísticas en París

París, Francia. La Embajada de la República Dominicana en Francia y el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural Banreservas, anunciaron el lanzamiento oficial del programa de movilidad artística “República Dominicana x Cité internationale des arts”, destinado a fortalecer la internacionalización del arte dominicano y promover el intercambio cultural entre ambos países.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Cité internationale des arts de París, permitirá que artistas visuales dominicanos realicen residencias de investigación en uno de los centros de residencias artísticas más importantes de Europa y un referente internacional en la creación contemporánea.

El proyecto busca impulsar el desarrollo y la proyección profesional de los artistas dominicanos en escenarios internacionales, además de fomentar nuevas dinámicas de creación e intercambio que contribuyan a consolidar vínculos duraderos entre las comunidades culturales de Francia y la República Dominicana.

Como parte del programa, serán seleccionados seis artistas dominicanos entre 2026 y 2028, con dos beneficiarios por año, quienes realizarán residencias de tres meses en París. Durante su estancia, los seleccionados dispondrán de alojamiento y estudio de trabajo en la Cité internationale des arts, acompañamiento profesional por especialistas del sector cultural y un estipendio para cubrir los gastos de manutención y movilidad local.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales dominicanos residentes en la República Dominicana que cuenten con propuestas de investigación o creación relacionadas, conceptual o contextualmente, con París o Francia. Se recibirán postulaciones en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, instalación, arte digital, performance y prácticas interdisciplinarias.

El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde el 16 de julio hasta el 30 de agosto de 2026. Los artistas seleccionados serán anunciados en octubre de 2026, en el marco de la Semana Dominicana en Francia, durante un acto especial que se celebrará en la Cité internationale des arts de París.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité especializado integrado por representantes de las instituciones organizadoras y profesionales del ámbito artístico, quienes valorarán la calidad de los proyectos, su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa.

El embajador de la República Dominicana en Francia, David Puig, resaltó que, con esta iniciativa conjunta entre la Embajada de la República Dominicana en Francia y el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural, se reafirma el compromiso con la diplomacia cultural como herramienta para promover el talento nacional, fortalecer la presencia internacional de los creadores dominicanos y fomentar espacios de diálogo, innovación e intercambio artístico.

El programa “República Dominicana x Cité internationale des arts” consolida una nueva plataforma de cooperación cultural entre la República Dominicana y Francia, al tiempo que ofrece a los artistas dominicanos una oportunidad para desarrollar sus proyectos, ampliar sus redes profesionales y enriquecer sus procesos creativos en un entorno internacional de excelencia.

Sobre la Cité internationale des arts

Fundada en París, la Cité internationale des arts es una de las instituciones de residencias artísticas más reconocidas del mundo. Cada año acoge a cientos de artistas, investigadores y creadores de distintas disciplinas y nacionalidades, ofreciendo un espacio para la creación, la experimentación y el intercambio cultural.

Información y postulaciones

Las bases completas de la convocatoria y los requisitos de participación pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Embajada de la República Dominicana en Francia, del Centro Cultural Banreservas y de la Cité internationale des arts.

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