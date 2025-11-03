LA VORAGINE.

José Eutasio Rivera escribió sólo una novela. Pero qué novela. La vorágine, publicada en 1924, no sólo lo consagró como escritor, sino que redefinió la manera en que la literatura hispanoamericana podía narrar su territorio y sus conflictos. Es una novela monumental en muchos sentidos: por su ambición, por su lenguaje, por su denuncia y por el eco que dejó en generaciones posteriores.

Rivera había nacido en Neiva, Colombia, en 1888. Poeta de formación, con una breve carrera política, conoció en carne propia la geografía y los abusos de la región amazónica durante un viaje en 1922 como miembro de una comisión limítrofe. Fue entonces cuando se topó con el archivo del coronel Tomás Funes, personaje real que luego aparecería en su novela.

Esa experiencia, junto con su sensibilidad poética y su conciencia social, cristalizó en un libro escrito con urgencia y pasión: una novela que Rivera sintió como un deber moral y político.

La Vorágine es la historia de Arturo Cova, un poeta aventurero que huye con su amante, Alicia, hacia los llanos del Casanare, y que acaba adentrándose en el corazón oscuro de la selva.

La estructura es compleja: una especie de documento encontrado, como en la novela María o incluso Don Quijote, que supuestamente es narrado por el propio Cova y que el autor solo transcribe. Este juego de encuadres busca darle a la novela un aire de testimonio verídico.

Pero lo que se impone con fuerzas es el mito de la selva como devoradora. En otras novelas de la misma época, la naturaleza poder desafiante, pero dejaba una enseñanza. Aquí, no. En La Vorágine, la selva traga a los hombres, los enloquece, los degrada. Es una fuerza caótica que impone su ley. La célebre frase con la que se cierra la novela lo resume todo: ‘’! Los devoró la selva!’’

Rivera construye esta visión a través de un lenguaje desbordado. La prosa está cargada de imágenes liricas, de exclamaciones, de pasajes que a veces parecen escritos en versos en poemas. No sorprende: él se consideraba ante todo un poeta, y su protagonista, Arturo Cova, también lo es. Esto le da a la novela una textura única, exuberante, pero también despareja. La narrativa se vuelve rapsódica, llena de digresiones y momentos de exaltación emocional que a veces interrumpen la acción. Cova es un personaje contradictorio. Valiente y arrogante, pero también inmaduro y patético.

En su relación con las mujeres, con la selva y con sus compañeros, revela una personalidad inestable, obsesionada consigo misma. Algunos críticos han visto en él un álter ego de Rivera; otros, una caricatura del hombre moderno perdido en un entorno que lo supera. La novela fue recibida con entusiasmo y críticas.

En pocos años tuvo varias ediciones, que el propio Rivera fue corrigiendo. La versión definitiva es la quinta, publicada en Nueva York en 1928, poco antes de su muerte repentina. Allí, Rivera eliminó algunos excesos retóricos, suavizo el lenguaje y dejo lista la obra que hoy conocemos.

Pero la vorágine no es solo una novela de aventuras ni un documento de denuncia. Es una obra donde el lenguaje reproduce la violencia del entorno. Donde la selva no solo se describe: se siente, se oye, se impone. Y donde el intento del hombre por dominarla fracasa una y otra vez.

En este sentido, la novela anticipa muchas de las grandes preocupaciones de la narrativa Latinoamérica del siglo XX: la relación entre el individuo y el territorio, el poder devastador de la naturaleza, la corrupción, la violencia, la pérdida de sentido.

La Vorágine es una de esos libros que dejan huella. Una lectura exigente, intensa, que abre las puertas a una de las geografías más poderosas de nuestra literatura: la selva amazónica convertida en mito, en trampa, en abismo.

