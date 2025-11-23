La traición política: materia principal de la Universidad de la Vida (UNIVIDA)

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

La universidad es, por definición, un espacio de aprendizaje avanzado donde las personas se preparan profesionalmente y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Es una institución dedicada a la enseñanza, la investigación y la formación de ciudadanos comprometidos con el progreso colectivo. La “Universidad de la Vida” como institución, se cursa la traición. La cual se convierte una experiencia dolorosa en aprendizaje inevitable.

El pensum de UNIVIDA

En la Universidad de la Vida —UNIVIDA, como irónicamente la llamamos—, la asignatura más importante del primer semestre es “Traición I”. Desde el primer día, el aprendiz comprende que la traición consiste en romper la lealtad, la confianza o el compromiso que alguien había depositado en otra persona, grupo o causa. Es, en esencia, un acto de deslealtad que vulnera un vínculo de fidelidad y respeto.

Durante el segundo semestre, la cátedra “Traición II” profundiza en el fenómeno político.

Capítulo 1: Cómo un político traiciona la confianza de su organización, engañando o actuando a escondidas en perjuicio de quienes le acompañaron.

Capítulo 2: Cómo se traicionan los valores, promesas o principios compartidos con un grupo, por conveniencia o cálculo.

Capítulo 3: Cómo se considera traición cuando alguien atenta contra la seguridad, la soberanía o los ideales de su propio país.

Finalmente, en el tercer semestre —“Traición III”—, se estudia la divulgación de estrategias, decisiones o secretos internos de un partido político, con el propósito de debilitarlo o favorecer a sus adversarios.

La Universidad de la Vida

La UNIVIDA nos enseña que la traición en las organizaciones políticas es un fenómeno complejo y multifactorial, donde se mezclan elementos personales, ideológicos y estratégicos. Ocurre cuando un dirigente, militante o grupo rompe la lealtad o los acuerdos —implícitos o explícitos— que sustentan la unidad del proyecto político.

Deserción o cambio de bando

El chaqueterismo es quizá la expresión más visible de la traición. Sucede cuando un político abandona su partido para unirse a otro, buscando ventajas personales: poder, protección, contratos o cargos dentro del aparato estatal. Y lo más grave es que, al hacerlo, suele divulgar secretos, estrategias o decisiones internas del grupo que deja atrás, debilitándolo para beneficiar a sus nuevos aliados.

Causas profundas

La traición no siempre nace del simple egoísmo. A veces surge de ambiciones desmedidas, desencanto ideológico, falta de reconocimiento o conflictos internos.

Ambición personal: deseo de ascenso, poder o recursos.

Desencanto ideológico: pérdida de fe en la causa o en sus líderes.

Falta de reconocimiento: sentirse marginado o ignorado dentro del grupo.

Divisiones internas: luchas de liderazgo o diferencias estratégicas.

También existe la traición ideológica, cuando se abandonan o distorsionan los principios fundacionales de un movimiento por intereses oportunistas o pragmáticos.

Perspectiva ética y estratégica

Desde el punto de vista ético, la traición es una falla grave de integridad, porque antepone el interés individual al bien común. Sin embargo, en la arena política algunos intentan justificarla como estrategia, alegando que es necesaria para adaptarse, sobrevivir o corregir el rumbo del partido. Esa justificación abre una zona gris moral, donde la línea entre la astucia y la deslealtad se vuelve difusa.

Conclusión

La traición deja heridas profundas en toda organización política. Detrás de cada traidor hay un quiebre en la confianza, un acto que prioriza el interés propio sobre la lealtad colectiva. En muchos casos, esa herida termina precipitando la desintegración del movimiento o erosionando su legitimidad ante la sociedad.

En la Universidad de la Vida, pocos aprueban la materia de la traición sin dejar cicatrices. Pero todos aprenden que, en política, la fidelidad sigue siendo el valor más escaso y más caro de mantener.

La historia política dominicana está plagada de graduados sobresalientes en ‘Traición III’, capaces de cambiar de bando con la misma facilidad con que cambian de discurso.

Visited 4 times, 4 visit(s) today