La tendencia del Compliance en el mundo empresarial

Santo Domingo, junio 2024 – En un entorno empresarial cada vez más regulado y

competitivo, el compliance se ha convertido en un pilar fundamental para el

funcionamiento de las organizaciones. Se define como un conjunto de políticas,

procesos y prácticas diseñadas para fomentar una cultura ética, forjar una cultura de

trabajo o negocios a largo plazo y promover el cumplimiento normativo, evitando

sanciones y riesgos.

El compliance debe ir de la mano con la estrategia y la visión de la organización para

ser realmente efectivo, y como resultado, debe existir una cohesión recíproca. Estas

acciones no solo aseguran el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, sino

que también contribuyen a la sostenibilidad tangible de la empresa, fortaleciendo su

integridad y reputación en el mercado.

Originalmente, esta metodología surgió en entidades reguladas como el sector

financiero, energético y en empresas cotizadas en bolsa. Ahora el compliance moderno

incluye el cumplimiento normativo en otras aristas tales como: anticorrupción,

protección de datos, competencia, laboral, medio ambiente y sostenibilidad y otras

materias que son propias de la industria y el entorno en que la organización que se

trate se desarrolle.

Para Ginny Castillo, Gerente Senior de EY Law en Guatemala estos son los desafíos

más comunes al momento de poner en acción la herramienta dentro de las empresas

1. Entendimiento. El concepto puede ser tan genérico y amplio como concreto,

dependiendo de la industria y el apetito al riesgo. El primer desafío es

entender ¿qué puede abarcarse desde el Compliance? ¿Qué objetivos se

pretenden alcanzar? ¿A qué riesgos se está expuesta la organización?

2. Convicción: vamos a suponer que la organización reconoce que es necesario

implementar y asesorarse en materia de Compliance. Pero, ¿están

convencidos o es por inercia? La Convicción de la Alta Dirección (Tone from

the Top) es un elemento clave, pues deben poder transmitir con certeza las

razones del por qué merece la pena implementar un programa de

cumplimiento y adherirse a una cultura de ética, legalidad e integralidad.

3. Comunicación: aprender a comunicar, entender el foro y qué mensaje se

transmite ya sea si son proveedores, clientes, colaboradores, accionistas o

gerencias. La comunicación debe mantenerse de forma permanente, pero

también debe ser concreta, oportuna e incluso creativa.

4. Mejora continua: implementar un programa de compliance no es un proyecto

más con fecha cierta de inicio y fin. Mientras la organización exista, el

compliance y sus pilares deben revisarse, actualizarse, innovarse, y

mantenerse en miras de mejora continua, lo que en muchas ocasiones suele

confundirse y se pretende que se mantenga estático, siendo que el

compliance busca todo lo contrario.

¿Cuál es el beneficio más tangible de usar compliance?

“El desarrollo y establecimiento de conductas éticas esperadas que forjan una cultura

de trabajo o negocios a lo largo del tiempo al evitar sanciones, riesgos, o daños a la

reputación de la organización y quienes pertenecen o se asocian, directa o

indirectamente a ella”, reafirmó Ginny Castillo, Gerente Senior de EY Law en

Guatemala.

El resultado más inmediato es el fortalecimiento de valores institucionales, lo que

resulta en una legitimación y retención de confianza de la organización frente a su

entorno. Naturalmente, con el desarrollo en el tiempo de un programa de cumplimiento

sólido, se alcanza la sostenibilidad de la organización, previniendo catástrofes

corporativas que impactan en la reputación, trayectoria, valor y operación de la

organización.