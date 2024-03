LA PATRIA NO ESTÁ EN PELIGRO

El 16 de julio de 1838 Juan Pablo Duarte le da forma a la sociedad

secreta la trinitaria que más tarde sería el embrión que produciría la

separación de Haití y la fundación de la Republica Dominicana el 27

de febrero de 1844. Los principales protagonistas de esta gesta de

independencia fueron, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario

Sánchez y Matías Ramón Mella, podemos decir que desde entonces

empezamos a alejarnos del peligro de estar dominados por voluntades

foráneas, aunque siempre nos hemos visto ante amenazas de

organizaciones internacionales que quisieran revertir el sacrificio que

hicieron los forjadores de nuestra independencia.

La independencia nacional constituye la garantía de las libertades

patrias y de nuestra existencia como nación libre e independiente de

toda dominación extranjera, aunque esta última frase se ha convertido

en un cliché, principalmente utilizado como estandarte demagógico por

políticos que en el fondo no le interesa de manera alguna nuestra

soberanía. Gobiernos han llegado y se han ido y la situación

amenazante ha perdurado en el tiempo, mas hoy todo parece indicar

que ha llegado a su final, hay voluntad y disposición, no tanto política

sino de respetar el legado que nos dejaron Duarte, Sánchez y Mella.

Gobiernos tras gobiernos fallidos se instalan en Haití y no se

perciben cambios en cuanto a su estructura estatal; incidencias, crisis

y desordenes son la cotidianidad de nuestros vecinos. Ahora las

amenazas las constituyen pandillas fuertemente armadas, una de ellas

lideradas por Jimmy Cherizer (Barbecue), quien hace un llamado a

una guerra civil si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel

Henry Primer Ministro de Haití, o sea la anarquía campea por doquier.

Salvando las distancias mesiánicas, repito salvando las

distancias que separan a nuestro señor Jesucristo y Luis Abinader

me atrevería a decir, en este caso específico que a la Republica

Dominicana le ha llegado su salvador, el pais cuenta con un

presidente que en verdad le duele nuestra nacionalidad, nuestras

Fuerzas Armadas cada día están más preparadas y equipadas, el

trabuco de Mella ha sido sustituido por armas modernas, nuestra

frontera cada día está más fortificada y volvemos entonces a repetir

que hoy por hoy gracias al presidente Luis Abinader, LA PATRIA NO

ESTA EN PELIGRO.

Lic. Andrés Mejía Yépez

Coordinador General del movimiento Acción Electoral