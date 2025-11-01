- Publicidad -
La madre de cada uno

FOGARATE

PERIODICO PRIMICIAS1 de noviembre de 2025
Estoy de acuerdo con quienes afirman que madre sólo hay una, y como la mía, la tuya, la suya y cada una de las conocidas y por conocer, ninguna. Y en el legado que nos hacen nos enseñan a apreciar un trabajo bien hecho: “Si se van a matar, háganlo afuera, porque ¡acabo de terminar de limpiar!”. Porque nos enseñan religión: “Mejor reza para que esta mancha salga de la alfombra”. Porque nos enseñan a aceptar la lógica: “Haces lo que yo te diga porque yo lo digo, ¡y punto!”. Porque nos enseñan el valor de la ironía: “Sigue llorando y yo te voy a dar una razón verdadera para llorar”. Porque nos enseñan a ahorrar: “¡Guarda las lágrimas para cuando yo muera!”.

