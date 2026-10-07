Juan Núñez C. presentará la expovisual «Cosechart: Dibujo y Fotografía» en Altamira por el 137 aniversario del municipio

Santo Domingo. – El artista gráfico y visual Juan Núñez C. presentará la expovisual «Cosechart: Dibujo y Fotografía», una propuesta que reúne dibujos, ilustraciones y fotografías que recorren diferentes momentos de la historia, la cultura, los paisajes y la vida urbana de República Dominicana y Estados Unidos.

La muestra, organizada por la Casa de la Cultura y Arte de Altamira, estará abierta al público del lunes 26 de octubre al miércoles 4 de noviembre de 2026, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el salón del Ayuntamiento Municipal de Altamira. La entrada es libre de costo.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas del 137 aniversario de la fundación del municipio de Altamira, establecido el 29 de octubre de 1889, durante el gobierno de Ulises Heureaux. Para esta ocasión, la gestión del alcalde Luis Joher Francisco Francisco tomó la firme decisión de impulsar una conmemoración a la altura de lo que merece la comunidad, resaltando su historia, su cultura y el valor de su gente.

De carácter cultural y sin fines de lucro, la exposición está abierta a todo público, con especial invitación a estudiantes, artistas, gestores culturales y amantes de las artes visuales, como una oportunidad para acercarse al arte y a diferentes fragmentos de la memoria histórica dominicana.

Una propuesta artística en dos vertientes

«Cosechart: Dibujo y Fotografía» está compuesta por 48 obras, distribuidas en dos categorías: 16 dibujos e ilustraciones y 32 fotografías, que muestran paisajes naturales, escenas de humor, figuras del béisbol y la política.

La sección de dibujos presenta una retrospectiva que recorre las últimas dos décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI. Incluye pinturas y dibujos, algunos publicados previamente en libros y revistas, con retratos de políticos y personajes urbanos.

Para estas piezas, Núñez emplea técnicas mixtas como lápiz carbón, felpas finas y gruesas, acuarelas y témpera.

La segunda vertiente está dedicada a la fotografía, con imágenes analógicas y digitales realizadas en República Dominicana y Estados Unidos, que muestran paisajes naturales, espacios urbanos y arquitectura.

Entre las fotografías destacan escenarios como la Bahía de Samaná, el río Manabao en Jarabacoa y Masipedro, en Bonao, además de espacios y edificaciones emblemáticas como la Glorieta del Parque Central de Puerto Plata y el Túnel de Altamira.

La colección también incluye registros de importantes infraestructuras hoteleras de Santo Domingo, entre ellas los hoteles Lina, Sheraton y Jaragua, así como imágenes de edificaciones representativas de la arquitectura de la capital, incluyendo el edificio de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), el Monumento a los Héroes de la Restauración, el Banco Central y el Palacio Nacional.

Fotografías que preservan la memoria visual

Uno de los componentes más destacados de la exposición es su valor documental e histórico.

Entre las piezas se encuentra una fotografía de 1989 del doctor José Francisco Peña Gómez, captada durante un mitin político en el marco de su primera candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La muestra también presenta imágenes inéditas tomadas en 1987 detrás de cámaras del programa SabroShow, de Rahintel, en las que aparecen figuras como Felipe Polanco «Boruga» y Roberto Salcedo, durante una época de gran competencia entre las principales televisoras dominicanas, conocida como la «Guerra de las papeletas».

El recorrido incluye además fotografías de reconocidas figuras de las Grandes Ligas, como Alex Rodríguez, Derek Jeter y Robinson Canó, una panorámica del antiguo Yankee Stadium captada en 2006 y registros exclusivos de Bartolo Colón durante un entrenamiento en su estadio del Túnel de Altamira, un año después de conquistar el premio Cy Young.

Un homenaje a Milvio Pérez

La exposición está dedicada formalmente al fotógrafo Milvio Pérez, reconocido por su trabajo documental durante la Guerra de Abril de 1965. La dedicatoria constituye un gesto de gratitud de Juan Núñez C. hacia quien fue su maestro y de quien adquirió conocimientos que contribuyeron de manera significativa a su formación artística y fotográfica.

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