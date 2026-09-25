- Publicidad -
CulturaHistoria

AGN participa en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

PERIODICO PRIMICIAS24 de septiembre de 2026
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo.- El Archivo General de la Nación (AGN) participa nuevamente en la
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que se celebra del
24 de septiembre al 4 de octubre. En esta edición, Panamá es el país invitado de honor
y la feria está dedicada al destacado escritor dominicano José Mármol.
Durante el evento, el AGN cuenta con un estand en el Pabellón Paseo de la Lectura,
donde pone a disposición del público una variada oferta editorial integrada por
publicaciones especializadas en historia, patrimonio, memoria y cultura dominicana,
disponibles a precios especiales durante el desarrollo de la feria.
La participación del Archivo General de la Nación reafirma su compromiso con la
difusión del patrimonio documental y bibliográfico de la República Dominicana, así
como con la promoción del acceso ciudadano a fuentes de información que contribuyen
al conocimiento de la historia nacional y caribeña.
A través de su presencia en la FILSD 2026, el AGN tiene  la oportunidad de compartir
con estudiantes, docentes, investigadores, escritores y público interesado en la historia y
la cultura, además de dar a conocer parte de su producción editorial y fomentar el
acercamiento a las fuentes documentales que resguarda la institución.
El Archivo General de la Nación invita al público en general a visitar su estand en el
Pabellón Paseo de la Lectura para conocer su oferta bibliográfica. Asimismo, exhorta a
seguir sus publicaciones, actividades y contenidos a través de sus redes sociales,
@AGN_RD.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS24 de septiembre de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

EL MILAGRO DEL SANTO CERRO: LA VIRGEN DE LAS MERCEDES NO SE APARECIÓ EN UNA BATALLA A FAVOR DE LOS ESPAÑOLES

24 de septiembre de 2026

Senador Lara agradece iniciativa de cultura ciudadana

24 de septiembre de 2026

Virgen de las Mercedes

21 de septiembre de 2026

No los salvará ni Checheré

21 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!