AGN participa en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

Santo Domingo.- El Archivo General de la Nación (AGN) participa nuevamente en la

Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que se celebra del

24 de septiembre al 4 de octubre. En esta edición, Panamá es el país invitado de honor

y la feria está dedicada al destacado escritor dominicano José Mármol.

Durante el evento, el AGN cuenta con un estand en el Pabellón Paseo de la Lectura,

donde pone a disposición del público una variada oferta editorial integrada por

publicaciones especializadas en historia, patrimonio, memoria y cultura dominicana,

disponibles a precios especiales durante el desarrollo de la feria.

La participación del Archivo General de la Nación reafirma su compromiso con la

difusión del patrimonio documental y bibliográfico de la República Dominicana, así

como con la promoción del acceso ciudadano a fuentes de información que contribuyen

al conocimiento de la historia nacional y caribeña.

A través de su presencia en la FILSD 2026, el AGN tiene la oportunidad de compartir

con estudiantes, docentes, investigadores, escritores y público interesado en la historia y

la cultura, además de dar a conocer parte de su producción editorial y fomentar el

acercamiento a las fuentes documentales que resguarda la institución.

El Archivo General de la Nación invita al público en general a visitar su estand en el

Pabellón Paseo de la Lectura para conocer su oferta bibliográfica. Asimismo, exhorta a

seguir sus publicaciones, actividades y contenidos a través de sus redes sociales,

@AGN_RD.

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