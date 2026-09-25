AGN participa en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

Santo Domingo.- El Archivo General de la Nación (AGN) participa nuevamente en la
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que se celebra del
24 de septiembre al 4 de octubre. En esta edición, Panamá es el país invitado de honor
y la feria está dedicada al destacado escritor dominicano José Mármol.
Durante el evento, el AGN cuenta con un estand en el Pabellón Paseo de la Lectura,
donde pone a disposición del público una variada oferta editorial integrada por
publicaciones especializadas en historia, patrimonio, memoria y cultura dominicana,
disponibles a precios especiales durante el desarrollo de la feria.
La participación del Archivo General de la Nación reafirma su compromiso con la
difusión del patrimonio documental y bibliográfico de la República Dominicana, así
como con la promoción del acceso ciudadano a fuentes de información que contribuyen
al conocimiento de la historia nacional y caribeña.
A través de su presencia en la FILSD 2026, el AGN tiene la oportunidad de compartir
con estudiantes, docentes, investigadores, escritores y público interesado en la historia y
la cultura, además de dar a conocer parte de su producción editorial y fomentar el
acercamiento a las fuentes documentales que resguarda la institución.
El Archivo General de la Nación invita al público en general a visitar su estand en el
Pabellón Paseo de la Lectura para conocer su oferta bibliográfica. Asimismo, exhorta a
seguir sus publicaciones, actividades y contenidos a través de sus redes sociales,
@AGN_RD.
Santo Domingo.- El Archivo General de la Nación (AGN) participa nuevamente en la