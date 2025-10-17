Irán desafía al OIEA: ¿quién vigila ahora el átomo?

Cuando en 1957 nació la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el mundo creyó haber encontrado un mecanismo confiable para evitar que la energía nuclear se convirtiera en arma de destrucción. Hoy, ese pacto global de vigilancia está en crisis. Tras meses de tensión, Irán ha vuelto a suspender su cooperación con el OIEA, y el planeta vuelve a caminar a ciegas frente a un programa nuclear que ya era cuestionado por su opacidad.

De la diplomacia al desencuentro

En 2015, Irán y seis potencias mundiales —incluyendo Estados Unidos, China y Rusia— firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Pero en 2018, el presidente Donald Trump retiró a EE.UU. del acuerdo, reactivando las sanciones y provocando que Irán comenzará a incumplir sus compromisos.

Desde entonces, la tensión ha escalado. Israel, convencido de que Irán busca desarrollar armas nucleares, ha ejecutado sabotajes, ciberataques y asesinatos selectivos, como el del físico Mohsen Fakhrizadeh en 2020. Irán respondió acelerando su programa nuclear, y en junio de 2025, ambos países se enfrentaron directamente en una operación militar que dejó daños significativos en instalaciones iraníes.

En septiembre, tras semanas de negociaciones, Irán y la OIEA firmaron en El Cairo un nuevo acuerdo de cooperación. Pero el pacto duró poco: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el restablecimiento de sanciones internacionales, activando el mecanismo ‘snapback’ y provocando que Irán amenazara con romper nuevamente el acuerdo.

Ahora que Teherán se encuentra aislado una vez más, el régimen iraní parece decidido a seguir el rumbo marcado por sus partidarios de la línea dura. Con la activación del mecanismo de restablecimiento, Irán vuelve a estar sujeto al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas en caso de: Amenazas a la paz; Quebrantamientos de la paz y Actos de agresión.

¿Y ahora qué?

La decisión de Irán de cerrar las puertas a los inspectores del OIEA no es un simple gesto diplomático. Es un portazo a los mecanismos internacionales de verificación. Sin vigilancia, el mundo queda en penumbra frente a un programa nuclear que podría estar avanzando sin control.

Israel, que considera un Irán nuclear como amenaza existencial, difícilmente se quedará de brazos cruzados. Pero un nuevo enfrentamiento abierto podría arrastrar a toda la región, activar a grupos armados en Siria, Irak y Líbano, y provocar un choque indirecto con potencias como Rusia, China y Corea del Norte.

¿Qué significa esto para República Dominicana?

Aunque parezca lejano, este conflicto tiene implicaciones globales. La seguridad nuclear no conoce fronteras. La suspensión de la cooperación con el OIEA debilita el sistema internacional que protege a países como el nuestro de los efectos colaterales de una carrera armamentista. Además, pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos multilaterales, en un mundo donde la diplomacia parece cada vez más subordinada a la lógica del poder.

El reloj nuclear avanza

La metáfora del “reloj del juicio final” vuelve a cobrar vigencia. Cada minuto sin vigilancia, cada gesto de escalada, nos acerca a la medianoche. Y esta vez, el margen de error es mínimo.

La comunidad internacional debe actuar con urgencia. No solo para contener el átomo, sino para recuperar el lenguaje de la paz, la transparencia y la responsabilidad compartida. Porque si el pacto ético que sostiene la esperanza nuclear se rompe, no será la tecnología la que nos destruya, sino nuestra incapacidad de imaginar un futuro común.

Lic. Luis Ma. Ruiz