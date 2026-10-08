INTRANT habilita oficina de licencias de conducir que impactará a 66,770 ciudadanos en Moca

Moca, Espaillat.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dejó formalmente habilitada la oficina de expedición y renovación de licencias de conducir que beneficiará a cerca de 70 mil ciudadanos en el municipio de Moca y zonas adyacentes de la provincia Espaillat.

El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, dejó claramente establecido que, con la apertura de esta nueva oficina, se amplía la cobertura operativa de los servicios de licencias, reducción de tiempos de espera, la descentralización del servicio y fortalecer la capacidad nacional.

Esta es la segunda oficina de licencia de conducir inaugurada en la gestión de Méndez al frente del INTRANT. La primera fue en Cotuí, ubicada en calle Estrelleta.

“Ya los mocanos no tendrán que ír a otra demarcación para adquirir o renovar su licencia. Tendrán todos estos servicios cercanos, ágil y oportuno”, indicó Méndez al dar apertura a las nuevas oficinas, ubicadas en la avenida Juan Pablo Duarte, Plaza Estela, en Moca.

Al evento asistieron las autoridades más representativas de la provincia Espaillat, entre ellas: Andrés Bautista García, ministro Administrativo de Presidencia; Patricia Muñoz, gobernadora provincial; el senador Carlos Gómez y el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral.

Esta oficina de licencias del INTRANT cuenta con una capacidad operativa para la emisión de hasta 200 licencias de conducir por día, beneficiando de manera directa a cerca de 66 mil 770 conductores, conforme a estadísticas del Informe del Parque Vehicular 2025 publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Estará conformada por un equipo multidisciplinario capacitado para facilitar los siguientes servicios: emisión y renovación de licencias de conducir, registro, firma, huellas, toma de foto, impresión y entrega de carné, exámenes teóricos, evaluaciones visuales, exámenes prácticos de conducir y charla de educación vial.

Los servicios también abarcan: Renovación de licencia, duplicado por pérdida o deterioro, licencias para motociclistas y otros.

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