Instituto Duartiano incorporará como Miembro de Honor a Augusto Duarte Camilo, descendiente del Patricio

SANTO DOMINGO. – El Instituto Duartiano anunció que incorporará formalmente como Miembro de Honor al señor Augusto Duarte Camilo, destacado ciudadano y descendiente directo de la familia del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

La distinción, que busca reconocer a personalidades de reconocida trayectoria cívica y compromiso con los ideales patrióticos, recae en una de las figuras más representativas del linaje del fundador de la República. Duarte Camilo, nacido en San Francisco de Macorís, pertenece a la cuarta generación de la familia Duarte; es nieto de Eugenio Duarte Vélez, quien a su vez era hijo de Dionisio Duarte, tío del Patricio.

Un legado de sangre y valores

A lo largo de su vida, Augusto Duarte Camilo ha sido un guardián del legado familiar, destacando en diversos foros la importancia de mantener vivos los principios de honestidad y soberanía que caracterizaron a su ancestro. Durante décadas, ha participado en actividades que promueven el conocimiento de la historia dominicana, subrayando que el orgullo de su apellido conlleva la responsabilidad de servir a la nación.

Sobre la distinción

El título de Miembro de Honor es una investidura conferida por el Instituto Duartiano a ciudadanos nacionales o extranjeros que han demostrado una «devoción y mística duartiana» excepcional. Con este ingreso, Duarte Camilo se suma a un selecto grupo de intelectuales, historiadores y figuras públicas que trabajan para que la sociedad dominicana se guíe por el ejemplo de Juan Pablo Duarte.

El acto de juramentación se llevará a cabo en el Auditorio Trinitario del Museo y Casa de Duarte, sede de la institución, y contará con la presencia de directivos del organismo, encabezados por su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez.

Contexto histórico

Aunque Juan Pablo Duarte no dejó descendencia directa biográfica, su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, y sus tíos aseguraron la continuidad de la estirpe. La familia Duarte Camilo ha mantenido una presencia activa en el Cibao, preservando documentos y memorias que refuerzan la identidad nacional.

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