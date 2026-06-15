Inician votaciones anticipadas primarias democrata y república en NY escoger candidatos a gobernador, congreso, senado y asamblea estatal

NUEVA YORK.- Las votaciones anticipadas para las elecciones primarias de los Partidos Demócrata y Republicano iniciaron en esta ciudad el pasado sábado 13 hasta el próximo domingo día 21. Serán después de las 9:00 a.m.

“El voto anticipado ofrece mayor flexibilidad, reduce los tiempos de espera el día de las elecciones y alivia la carga de trabajo del personal electoral. Tras estas votaciones las primarias serán el martes 23 de junio para elegir a los que serán candidatos oficiales en las elecciones generales del proximo 3 de noviembre.

Para Contralor del estado: Thomas P. Dinapoli (busca la reelección), Drew Warshaw y Ray Goyle, todos democratas. Las posiciones al Congreso por el Distrito 13, integrados en los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, se las disputan:

El congresista demócrata Adriano Espaillat (busca la reelección), Darializa Ávila Chevalier musulmana practicante, por el partido Democrata y vinculada al movimiento Socialistas Democráticos de América (DSA), que impulsa cambios profundos y radicales en el sistema económico y social de Estados Unidos,

Además, el dominicano Theo -Chino-Tavarez, residente en Hamilton Heights, en el Alto Manhattan, y se define “el candidato socialista de Peña Gómez, inspirado por los principios de democracia, justicia social, libertad y solidaridad que defendió Peña Gómez.”

Para buscar el lugar de votación en NYC = https://findmypollsite.vote. nyc/

Para encontrar solo los votantes registrados en NYC = https://amiregistered.vote. nyc/

Los vencedores de cada partido en las contiendas de junio aparecerán en las boletas de noviembre, donde competirán por ocupar algunos de los cargos públicos más importantes de NY.

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