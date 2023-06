Esteban Delgado

Inflación controlada no implica una reducción de los precios

Recientemente el Banco Central informó que la inflación entró al rango meta de 4% +/-1, lo que indica

que se mantenga entre 3% y 5%. Con ese novel inflacionario, las autoridades monetarias consideran que

los precios están relativamente estables. A mayo de este año, la inflación anualizada (mayo 2022-mayo

2023) marcó un 4.43%, es decir, dentro del rango meta.

Explicado así, la gente común se pregunta: Si la inflación está controlada, ¿por qué veo que los precios

siguen aumentando? La pregunta es tan lógica como la respuesta. En realidad, el control o estabilidad

de un nivel inflacionario no significa que no hayan bajado los precios. Incluso, tampoco implica que se

hayan quedado igual.

El indicador de mayo lo que implica es que durante los últimos 12 meses los precios subieron en

promedio en un 4.43%, algunos bienes más, otros menos, pero todos subieron. La diferencia es que ese

aumento es proporcionalmente menor a los aumentos que se registraron en el año inmediatamente

anterior, es decir, en el período mayo 2021-mayo 2022.

Además, hay que tomar en cuenta que la inflación se compara con el período inmediatamente anterior,

por lo que no considera los incrementos de precios anteriores. Por ejemplo supongamos que en 2021 un

producto X costaba 5,000 pesos. En 2022 ese producto subió a 7,000 pesos, es decir, un 40%. Entonces,

se puede decir que la inflación de ese producto fue de un 40% durante el 2022, porque se incrementó

en 2,000 pesos adicionales en términos absolutos.

Resulta que en 2023 ese mismo producto pasó a costar 7,500 pesos, es decir, aumentó en un 7.1% en

términos relativos, que son los 500 pesos de más en términos absolutos.

Con base en esos resultados, la autoridad monetaria informará que en 2023 la inflación fue de apenas

un 7.1%, es decir, más de cuatro veces menos que el 40% del año anterior, lo cual suena positivo.

Pero para usted como consumidor, la realidad es que el producto X que usted compraba a 5,000 en

2022, ahora lo está comprando a 7,500, es decir, 2,500 más que antes. La diferencia es que el aumento

de 2022 fue de mayor magnitud que el de 2023, pero en todo caso, como quiera hubo aumentos en su

precio tanto en 2022 como en 2023.

Eso pasa ahora. La inflación llegó a estar en 9.43%, es decir, que los precios, en términos promedio,

subieron en esa proporción entre 2021 y 2022. Ahora, entre 2022 y 2023 se ha ubicado en 4.43%, eso es

manos de la mitad de la inflación del año anterior, pero como quiera es incremento, pues los precios

subieron en un 4.43% por encima del 9.43% que ya habían subido anteriormente. La autoridad

monetaria toma como punto de partida el producto con el precio ya aumentado.

Para que se diga que los precios no subieron en un período determinado la inflación debe marcar un 0%.

Y para decir que los precios bajaron, es decir, que se produjo una deflación, entonces el indicador debe

ser negativo, es decir una reducción de -4.43%, en el caso que nos ocupa. Pero no es así. La realidad es

que los precios han aumentado en promedio en un 4.43%, por lo que no están igual y mucho menos han

bajado.

Lo que tenemos en la actualidad es un control o moderación de las variaciones de precios, que están

aumentado en una proporción relativamente aceptable, entre un 3% y 5%.

Lo anterior indica que los precios siempre van en aumento, casi nunca se quedan igual y mucho menos

bajan, a excepción de productos de abastecimiento cíclico que varían su valor de acuerdo con la

abundancia en el mercado, como las frutas y los víveres del campo. Es por ello que un plátano puede

costar en un período determinado 5 pesos, luego subir a 15 pesos o más aún, a 25 pesos, y

posteriormente volver a bajar a 10 pesos y hasta a los mismos 5 pesos.

El punto está en que la inflación no solo mide los productos agrícolas primarios de ciclo corto o de

temporada, sino una lista de más de 300 bienes y servicios que se consumen de forma cotidiana y que

sus precios varían en distintas proporciones. En resumidas cuentas, los precios siguen subiendo, solo

que en menos proporción que el año pasado.