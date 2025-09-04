INDOTEL instala Domo tecnológico en el Parque Duarte de Azua, por motivo de las Fiestas Patronales AZUA-2025

Por Ramón Minyety

AZUA. -El doctor Guido Gómez Mazara, Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el alcalde Rafael Hidalgo Fernández, encabezaron el acto de instalación del Domo Inmersivo, el cual está en el Parque Juan Pablo Duarte desde este miércoles hasta el lunes 8 de septiembre del mes en curso, como parte de la programación de las Fiestas Patronales Azua 2025, dedicadas a Nuestra Señora de Los Remedios.

Con esta iniciativa, INDOTEL y su presidente Guido Gómez Masara impulsan el acceso a la tecnología y fortalece la inclusión digital en el país

Gómez Mazara, en declaraciones para la prensa destacó los grandes logros de su gestión al frente del INDOTEL en beneficio del fortalecimiento de las telecomunicaciones.

De igual modo, resaltó que la instalación del Domo Tecnológico es una excelente oportunidad para para los estudiantes de los distintos centros educativos, las familias y demás munícipes conozcan el avance e innovaciones del mundo digital y experimenten innovadoras imágenes en 360 grados y las facilidades tecnológicas que ofrece la inteligencia artificial (IA).

Mientras que el alcalde Rafael Hidalgo Fernández agradeció al presidente de INDOTEL Guido Gómez Mazara por traer esta innovadora experiencia para el disfrute de todos los azuanos.

El Comité organizador de las Fiestas Patronales AZUA 2025, lo preside la vicealcaldesa Tatiana Noboa, con el apoyo y la integración del alcalde Rafael Hidalgo Fernández y el Concejo de Regidores.

Sobre el Domo: La experiencia inmersiva ofrece a sus visitantes una propuesta interactiva con proyecciones en 360 grados, realidad aumentada y simulaciones digitales, diseñadas para acercar la tecnología de manera dinámica y accesible a personas de todas las edades. Más que una exhibición, es una oportunidad para aprender, experimentar y descubrir cómo la transformación digital está moldeando el futuro.