Hubieres llama al presidente a colocarse en corazón del pueblo, bajando los precios del GLP y las gasolinas

Santo Domingo.-El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, exigió este lunes la rebaja de los precios de los combustibles tras desplomarse el costo del barril del petróleo, desde hace más de tres semanas.

Hubieres calificó de abuso el costo de todos los combustibles en especial el gas licuado de petróleo (GLP) que según dijo, tiene un sobre costo de 37 pesos por galón.

El presidente debería hacer un acto de real cambio, colocándose en el corazón del pueblo, bajando el precio del GLP que será aplaudido por todos y en especial por las amas de casa, si lo coloca a RD$101 pesos por galón, que es el precio que debería estar actualmente.

Añadió, además, que el costo de las gasolinas no se justifica porque el barril de petróleo actualmente está a 70 dólares.

«La política de congelar los precios de los combustibles por tres meses es abusiva y no se justifica con la realidad del mercado internacional»; puntualizó.

Reiteró la necesidad de un régimen de pensiones para los choferes con más de 60 años de edad y en estado de enfermedad; además de Bono Gas para los transportistas que ofrecen servicio en vehículos de GLP y gasolinas.

Recordó al Gobierno que tienen alrededor de 20 años reclamando el pago de más de 150 millones de pesos, que le adeuda el Estado a los transportistas del corredor Máximo Gómez.

“ Fue una promesa de campaña del mismo presidente Luis Abinader, en una reunión con los choferes dar solución al problema en caso de ganar la presidencia y que los compañeros trabajaran para así lograr su triunfo”, concluyó el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres.

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