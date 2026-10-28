Habrá carreras de caballos este jueves en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- Este jueves (3:00 p.m.) habrá carreras de caballos en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el cartel del martes pasado se pospuso debido a la lluvia.

Se celebrarán las mismas seis carreras que estaban programadas para el martes.

El monto acumulado de El Poolpote es RD$17,985,493.56. Eso incluye RD$23,362.00 correspondientes a cinco tickets caducados, de la repartición del 25 de julio 2026.

El pool de 5 (Pick 5) tiene un monto acumulado de RD$1,092,320.00. El pool de 4 tiene un monto acumulado de RD$641,900.00.

FAVORITOS DEL CONSENSO

Los favoritos del Consenso Hípico en cada una de las carreras son los siguientes;

En la primera carrera (1,300 metros), la preferida de los expertos es Juicy Justice (1) del Establo Tibi. Jinete: Jiménez. Entrenador: Ramón Gil. Principales adversarios: Peggity (4) y Uncle Gregory (2).

En la segunda carrera (1,300 metros), el favorito es Say When Sammy (3), del Establo The King George. Jinete: Jonathan Estévez. Entrenador: Jorge Luis Víchez. Rivales de consideración: Vittoriano (5) y Asset Talent (2).

En la tercera carrera (1,200 metros), las preferencias son para La Pollona (5), del Establo The King George. Jinete: Jonathan Estévez. Entrenador: Jorge Luis Vílchez. Adversario de más posibilidades: Brennie Samurai (3).

En la cuarta carrera (1,700 metros), el señalado como ejemplar a vencer es Cuzin Roscoe (6), del Establo Florida. Jinete: Jorge Torres. Entrenador: Vítor Meriño. Rival de peligro: My Dama (4).

En la quinta carrera (1,200 metros), el principal aspirante a la victoria, de acuerdo a los expertos, es Omaha Candy (5), del Establo Hermanos Lara. Jinete: José F. Rojas. Entrenador: Gilberto Valdez. Contricante de importancia: El Recurso (1).

En la sexta carrera (1,700 metros), el favorito es Medium Rare (3), del Establo All Star. Jinete: Jesús Frías. Entrenador: Víctor Meriño. Principal oponente: Breezy Justice (5).

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