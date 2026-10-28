Estrellas anuncian rotación abridores, jugarán 7 partidos en días seguidos

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas anunciaron su rotación de lanzadores abridores a partir de este miércoles, cuando enfrentarán a los Tigres del Licey, en una disputa por el primer lugar del actual torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El derecho Esmil Rogers (0-0) será el lanzador abridor de las Estrellas este miércoles (7:30 p.m.), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Lo seguirán en la rotación, en los próximos partidos: Trevor Bauer, Oscar de la Cruz, Jaime Barría.

Bauer hará su debut en el torneo el jueves (7:30 p.m.), en el Estadio Tetelo Vargas, frente a las Águilas Cibaeñas, en el partido reasignado para ese día y cuya celebración fue pospuesta ayer (martes), debido a la lluvia.

De la Cruz (1-0) iniciará en el montículo verde el viernes (7:15 p.m.) ante los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Barría (1-0) lanzará contra el Licey, el sábado (5:00 p.m.), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

SIETE JUEGOS EN DÍAS CORRIDOS

Las Estrellas iniciarán ese miércoles una cadena de siete partidos en días seguidos, debido a dos partidos pendientes que tienen con las Águilas, los cuales fueron suspendido o pospuesta su celebración por lluvia.

El miércoles pasado se suspendió el juego frente a las Águilas en el Estadio Cibao, debido a la lluvia, a la altura de la segunda entrada, con el marcador 0-0.

Su continuación, programada para el pasado lunes, fue pospuesta para este jueves, también debido a la lluvia, como también fue pospuesto el partido programado para ayer (martes), entre esos dos combinados, en el Estadio Tetelo Vargas.

Las Estrellas lideran el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, con marca de 5-2, medio juego por delante de su más cercano seguidor, Tigres del Licey (5-3).

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