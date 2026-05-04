Grupo SID se posiciona en el puesto seis de los Mejores Lugares para Trabajar

Santo Domingo, República Dominicana. Grupo SID fue reconocido, por tercer año consecutivo, como uno de los mejores lugares para trabajar, al alcanzar el puesto #6 en el ranking de Great Place to Work, durante la ceremonia que distinguió a empresas de República Dominicana y Puerto Rico

El conglomerado avanzó seis posiciones respecto al año anterior, reflejando una evolución sostenida en la confianza de sus colaboradores y un fortalecimiento del sentido de pertenencia. Además, se posicionó en el Top 10 de organizaciones con más de 1,000 colaboradores en Centroamérica y El Caribe, así como en el Top 10 del sector de Manufactura y Producción.

“En Grupo SID entendemos que los resultados se construyen desde las personas. Este reconocimiento valida una cultura que hemos fortalecido con coherencia, escucha y un liderazgo impulsado desde la alta dirección, que inspira y pone a las personas en el centro”, expresó Nieves Ramos, Directora Corporativa de Gestión Humana.

Con 88 años de historia, más de 5,600 colaboradores y empresas emblemáticas como MercaSID, Induveca, Induspalma y Escogido Baseball Club, este logro refleja una gestión consistente del talento y una misión centrada en crear bienestar, que no se queda en intención, sino que se vive y se proyecta en cada acción.

Esta distinción se basa exclusivamente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral. En ese sentido, el 97% afirma sentirse orgulloso, mientras que igual proporción reconoce positivamente las acciones en materia de bienestar y protección de la salud. Asimismo, un 96% percibe un entorno equitativo que favorece el desarrollo profesional.

Detrás de estos resultados hay una cultura que se vive en el día a día. Un modelo basado en diferenciación, excelencia, creatividad, pasión y entrega, alineado los valores corporativos: crecer, servir, proteger y compartir, que no solo orientan las decisiones, sino también la manera en que la Gente SID se relaciona y potencia su talento.

Esta visión se traduce en iniciativas que cuidan y abren oportunidades, como programas de salud preventiva, formación continua y políticas de crecimiento basadas en el mérito. También en acciones concretas de inclusión, como la incorporación de mujeres en roles tradicionalmente masculinizados y la integración de personas con diversidad funcional en distintas áreas de la operación.

A este enfoque se suman espacios pensados para el bienestar integral, cuatro unidades médicas, salas de lactancia, atención psicológica 24/7, jornadas laborales flexibles y el “Día de la Salud”. Adicionalmente, están los beneficios como transporte gratuito, subsidios alimenticios, descuentos en la tienda corporativa y programas de ayuda ante situaciones críticas.

Con este nuevo reconocimiento, Grupo SID reafirma su apuesta por una cultura corporativa que integra bienestar laboral y desempeño, consolidando la gestión del talento como un eje clave para la sostenibilidad.

Sobre Great Place to Work

Great Place to Work es una firma global especializada en cultura organizacional, con más de 40 años de experiencia y presencia en más de 60 países. Su metodología evalúa cinco dimensiones clave: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, a partir de encuestas y análisis de datos.