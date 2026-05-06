FOPPPREDOM advierte ante la JCE que nueva reducción al financiamiento pondría en riesgo el sistema de partidos

Santo Domingo. – El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), advirtió este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) sobre las graves consecuencias institucionales que tendría una nueva reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos.

Durante una intervención presentada ante el Pleno del órgano electoral, el Director Ejecutivo del FOPPPREDOM, Dr. José Manuel Jerez, sostuvo que el recorte previamente aplicado de un 52% ya colocó a las organizaciones políticas en una situación de alta fragilidad financiera, por lo que una reducción adicional del 50% sobre el monto restante “constituiría una verdadera asfixia económica” para el sistema democrático dominicano.

La entidad explicó que, de concretarse la nueva disminución, los partidos políticos terminarían operando con apenas un 24% de los recursos establecidos por la ley, afectando seriamente áreas esenciales como la formación política, la educación ciudadana, la organización territorial, los procesos democráticos internos y las labores permanentes de afiliación y orientación electoral.

FOPPPREDOM advirtió además que debilitar financieramente a los partidos podría generar distorsiones en la equidad de la competencia política, aumentar la dependencia de intereses económicos particulares y producir un desequilibrio institucional frente al uso de los recursos estatales desde el poder.

En ese contexto, la organización solicitó formalmente a la Junta Central Electoral interceder ante el Poder Ejecutivo en defensa del financiamiento público conforme al marco legal vigente, asumir una posición institucional en protección del sistema de partidos y explorar mecanismos jurídicos que permitan preservar la integridad del régimen de financiamiento político de la República Dominicana.

“El debilitamiento del sistema de partidos implica un debilitamiento de la democracia misma”, expresó el Dr. José Manuel Jerez durante su exposición ante el órgano electoral.

En la reunión también estuvieron presentes los licenciados José Antolín Polanco, presidente en funciones del FOPPPREDOM, y Pelegrín Castillo, coordinador general de comisiones. Asimismo, estuvieron representados más de 26 partidos políticos, en una muestra de unidad institucional frente a la propuesta de reducción del financiamiento público al sistema de partidos dominicano.

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