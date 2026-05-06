Tecnificación Nacional de Riego destaca avances en modernización agrícola durante conferencia

Santo Domingo. Cuatro expertos de los sectores académico, agroempresarial y de cooperación internacional analizaron en profundidad los logros, metas y desafíos del riego tecnificado en República Dominicana, en el marco del quinto aniversario de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), con el objetivo de evaluar los avances, retos y perspectivas de la modernización del riego en el país.

La conferencia contó con las exposiciones de Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM; y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca), quienes coincidieron en que la tecnificación del riego constituye un eje estratégico para garantizar la sostenibilidad agrícola y enfrentar los retos del cambio climático en el país.

Manuel Mejía, encargado de Planificación y Desarrollo de TNR, resaltó los principales avances alcanzados durante los últimos cinco años, período en el que la institución ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar el sistema de riego y promover un uso más eficiente del agua en la producción agrícola nacional. Se priorizó la implementación y expansión de tecnologías como el riego por goteo, la microaspersión y el bombeo fotovoltaico, sistemas que han permitido optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la productividad en diversas zonas del país, además, la institución ha capacitado a más de 7,500 productores en los últimos cinco años