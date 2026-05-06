Tecnificación Nacional de Riego destaca avances en modernización agrícola durante conferencia
La conferencia contó con las exposiciones de Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM; y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca), quienes coincidieron en que la tecnificación del riego constituye un eje estratégico para garantizar la sostenibilidad agrícola y enfrentar los retos del cambio climático en el país.
Manuel Mejía, encargado de Planificación y Desarrollo de TNR, resaltó los principales avances alcanzados durante los últimos cinco años, período en el que la institución ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar el sistema de riego y promover un uso más eficiente del agua en la producción agrícola nacional. Se priorizó la implementación y expansión de tecnologías como el riego por goteo, la microaspersión y el bombeo fotovoltaico, sistemas que han permitido optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la productividad en diversas zonas del país, además, la institución ha capacitado a más de 7,500 productores en los últimos cinco años
Mientras Claudio Caamaño Vélez, director de TNR destacó que, a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), se han realizado 14 convocatorias en todo el país, facilitando incentivos no reembolsables que han reducido costos de producción y mejorado la eficiencia del agua.
Asimismo, subrayó el programa Bagri-Riego, desarrollado junto al Banco Agrícola (Bagrícola), enfocado en facilitar la tecnificación mediante financiamientos con tasas accesibles.
De su lado, Fernando Durán, administrador del Bagrícola, reiteró el compromiso de la institución que dirige con el desarrollo agropecuario y resalto que la alianza entre TNR y Banco Agrícola es un paso de avance.
Convocatoria nacional fotovoltaica
En el marco de la conferencia, la TNR y el Banco Agrícola anunciaron la apertura de una convocatoria nacional fotovoltaica, por RD$30 millones de pesos, orientada a impulsar el uso eficiente de la energía solar en el sector agropecuario dirigida a proyectos fotovoltaicos cuya capacidad de instalación no supere los 60 kilovatios. La misma estará abierta hasta el 13 de julio. Para más información, www.riego.gob.do.
En la actividad estuvieron presentes, Julio Augusto Ferreira Tavera, vicerrector académico de PUCMM; David Herrera Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE); Hecmilio Galván, titular del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); Kohuris Henriquez Disla, director general de riesgos agropecuarios (DIGERA); el embajador del Estado de Israel, Raslan Abu Rukun; de China, Chen Luning y Alejandro Pérez Díaz, jefe de cancillería de la embajada de la República de Chile y Neysser Reyes Tijerino, jefe de misión de la embajada de Nicaragua.