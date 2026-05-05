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Luis Bencosme, presidente ejecutivo de CardNET y Andrea Scerch, presidente de Mastercard para Latinoamérica y El Caribe
Economia

CardNET y Mastercard impulsan la expansión de los pagos digitales y la innovación en la República Dominicana

PRIMICIAS DIGITAL5 de mayo de 2026
0 1 minuto de lectura

Las empresas CardNET y MasterCard anunciaron una nueva alianza para acelerar la innovación y expandir la aceptación de pagos digitales en toda la República Dominicana, fortaleciendo el ecosistema de pagos del país y apoyando el crecimiento de los comercios.

Basándose en más de 20 años de colaboración, esta alianza marca una nueva etapa enfocada en escalar los pagos digitales, mejorar la eficiencia operativa y habilitar soluciones modernas de aceptación en sectores clave de la economía.

La alianza respaldará el desarrollo de nuevos casos de uso de pagos digitales en sectores clave, incluyendo el comercio minorista, el transporte, las redes de distribución y los servicios profesionales, permitiendo transacciones cotidianas más fluidas y seguras. También incluye iniciativas como programas de cashback en puntos de venta (POS), expansión estratégica de comercios y programas de aceleración para facilitadores de pago (PayFacs).

George Reinoso, Francis Encarnación, Icelsa Díaz, Carlos M. Jiménez y Tomás Alonso.

CardNET y MasterCard fortalecerán las capacidades digitales mediante tecnologías avanzadas como la tokenización, Click to Pay y métodos modernos de autenticación como las passkeys, mejorando la seguridad, la conveniencia y la escalabilidad en todo el ecosistema de pagos. La alianza también incluye programas focalizados para apoyar a los micros negocios y promover una mayor inclusión financiera.

“Esta alianza representa un paso decisivo hacia la consolidación de un ecosistema de pagos más robusto, inclusivo e innovador; uno que permita a los comercios dominicanos crecer y adaptarse a una economía cada vez más digital”, dijo Luis Bencosme, CEO de CardNET.

Tomás Alonso, Gerente de País de Mastercard para República Dominicana y Haití, agregó: “En Mastercard, consideramos que alianzas como esta son fundamentales para escalar los pagos digitales en mercados de alto crecimiento. Al combinar tecnología y estándares globales con una sólida experiencia local, podemos ayudar a construir ecosistemas de pagos más conectados, seguros y preparados para apoyar la próxima fase del crecimiento económico en la República Dominicana.”

A través de este acuerdo, CardNET y Mastercard reafirman su compromiso compartido de impulsar soluciones de pago modernas que mejoren la experiencia del consumidor, apoyen a los comercios y contribuyan al desarrollo económico continuo de la República Dominicana.

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