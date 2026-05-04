SB pone en vigor normativa que limita a cuatro años la visibilidad de deudas en perfil crediticio

SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB) informó que este martes entra en vigor la Circular SB: CSB-REG-2026000006, la cual establece que la información sobre créditos no pagados solo será visible en la Central de Riesgos por un periodo máximo de cuatro años a partir del vencimiento o impago de la deuda.

La Central de Riesgos es un repositorio de información crediticia administrado por el ente supervisor, que puede ser consultado tanto por las entidades de intermediación financiera (EIF) como por los usuarios y las usuarias titulares de los productos.

La restricción de visibilidad de determinadas informaciones “no constituye la extinción ni la prescripción de las deudas reportadas, por lo que no debe interpretarse ni asumirse como una forma de amnistía crediticia para los usuarios con obligaciones aún existentes”, indica la circular.

La institución agrega que los derechos de cobro de las entidades de intermediación financiera o de cualquier tercero que adquiera o reciba cesiones de créditos en estado de mora o impago, permanecen intactos y no se ven afectados por esta medida, la cual se refiere exclusivamente a la visibilidad de la información contenida en la consulta crediticia a través de la SB.

La normativa, emitida el 23 de marzo de 2026, incorpora el principio de “derecho al olvido” en el ámbito financiero dominicano, buscando un equilibrio entre la evaluación del riesgo y los derechos de los usuarios y las usuarias.

Con esta disposición, la SB busca optimizar el manejo de la información regulatoria y fortalecer el marco de protección y transparencia para los usuarios y las usuarias del sistema financiero dominicano. Esto promueve que personas que tuvieron dificultades financieras en el pasado puedan reintegrarse al sistema, evita el uso de información desactualizada y procura una evaluación basada en información relevante y actual.

Esta medida excluye los deudores en procesos de reestructuración o liquidación judicial.

Central de Riesgos

La Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos permite a las EIF y a la misma ciudadanía bancarizada conocer el comportamiento crediticio.

A través de su aplicación ProUsuario, la institución ofrece a la ciudadanía la posibilidad de consultar el historial crediticio, verificar la existencia de cuentas inactivas o abandonadas, ver un comparativo del nivel de endeudamiento personal con relación a perfiles similares y verificar si se tienen depósitos en entidades que se encuentran en liquidación o disolución, entre otras funcionalidades.

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