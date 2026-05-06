Gran júbilo y regocijo por dedicatoria del próximo torneo LIDOM a Don Héctor Rizek Llabaly

San Francisco de Macorís La ciudad del Jaya se ha vestido de gala y orgullo tras el anuncio oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), que designa el campeonato otoño-invernal 2026-2027 en honor a la memoria de Don Héctor Rizek Llabaly.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo desbordante por los diversos sectores de la sociedad francomacorisana, quienes ven en esta dedicatoria un acto de estricta justicia para un hombre que fue columna vertebral del desarrollo deportivo y empresarial de la región y el país.

Fundadores de los Gigantes del Cibao resaltan la decisión

Personalidades históricas y fundadores de la franquicia del Nordeste, los Gigantes del Cibao, han alzado su voz para aplaudir la resolución unánime de la Junta de Directores de la liga.

José Aníbal García: Destacado empresario y figura clave en el nacimiento del equipo, calificó la decisión como «un reconocimiento al desprendimiento y la visión de un hombre que creyó en el potencial de San Francisco cuando pocos lo hacían».

Dr. Isócrates Peña Reyes: Miembro fundador, señaló que Don Héctor no solo fue un propulsor, sino un protector del béisbol profesional en la zona, asegurando que su legado es el cimiento sobre el cual hoy se erige una de las franquicias más competitivas del Caribe.

Otros pioneros y allegados al club se unieron al sentimiento, destacando que el respaldo de la familia Rizek ha sido el factor determinante para la estabilidad y el éxito de la pelota invernal en la provincia Duarte.

Un Propulsor de Dimensión Nacional

Más allá de su rol con los Gigantes, Don Héctor Rizek Llabaly es recordado como un filántropo y propulsor del deporte nacional en sentido general.

Su fallecimiento dejó un vacío en el sector empresarial, pero su nombre ahora queda grabado en la historia del pasatiempo favorito de los dominicanos.

«San Francisco de Macorís no solo celebra a un empresario, celebra a un visionario que puso el nombre de nuestra ciudad en lo más alto del béisbol profesional», expresaron representantes de las fuerzas vivas de la comunidad.

Se espera que la temporada 2026-2027 sea una de las más emotivas de los últimos años, con el Estadio Julián Javier como escenario principal de diversos homenajes que honrarán la vida y obra de este gran caballero del deporte.

Es la primera ves que se dedica el torneo invernal de béisbol a un Francomacorisano

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