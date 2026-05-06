Fernando Durán y Claudio Caamaño anuncian inversión de RD$30 millones para energía solar en la agropecuaria

SANTO DOMINGO. -El Gobierno prestará invertirá RD$30 millones para promover el uso eficiente de la energía solar en el sector agropecuario.

El administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) Fernando Durán y el director de Tecnificación Nacional (TNR), Claudio Caamaño Velez, ofrecieron la información.

Expresaron que esos recursos serán facilitados a productores agropecuarios para la ejecución de proyectos fotovoltaicos que no superen los 60 kilovatios.

Indicaron que los productores tienen oportunidad hasta el 13 de julio para solicitar esos recursos.

Durán y Caamaño hablaron el en marco de la conferencia “Logros, Metas y Desafíos de la Tecnificación del Riego en República Dominicana”, celebrada como parte de las actividades conmemorativas del quinto aniversario de la TNR.

Fernando Durán, reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo agropecuario del país y señaló que la alianza entre el Bagrícola y la TNR, a través del programa Bagri-Riego, es fundamental para ese propósito.

Caamaño Vélez destacó que, a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), el Gobierno ha entregado recursos no reembolsables a pequeños y medianos productores, recursos que han reducido costos de producción y mejorado la eficiencia del agua.

Recordó que Bagri Riego facilita financiamiento a los productores a tasas accesibles, para modernizar el sistema de riego del país y promover un uso más eficiente del agua en la producción agrícola nacional.

Manuel Mejía, encargado de Planificación y Desarrollo de TNR, dijo que las iniciativas en ese sentido, en los últimos 5 años, esa entidad priorizó la implementación y expansión de tecnologías como el riego por goteo, la microaspersión y el bombeo fotovoltaico, sistemas que han permitido optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la productividad en diversas zonas del país.

Además, la institución ha capacitado a más de 7,500 productores en los últimos cinco años.

Los conferencistas fueron Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PCMM) y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca).

Coincidieron en que la tecnificación del riego constituye un eje estratégico para garantizar la sostenibilidad agrícola y enfrentar los retos del cambio climático en el país.

A la actividad asistieron Julio Augusto Ferreira Tavera, vicerrector académico de PUCMM; David Herrera Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) ; Hecmilio Galván, titular del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y Kohuris Henriquez Disla, director general de riesgos agropecuarios (DIGERA).

Asimismo, los embajadores del Estado de Israel, Raslan Abu Rukun; de China, Chen Luning y Alejandro Pérez Díaz, jefe de cancillería de la embajada de la República de Chile.

Igualmente, Neysser Reyes Tijerino, jefe de misión de la embajada de Nicaragua.

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