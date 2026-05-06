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Políticas

Luis “El Gallo” dice beneficiarios de subsidios deben garantizar alimentos a bajos precios

PRIMICIAS DIGITAL6 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que ante el aumento progresivo del costo de la vida, es necesario revisar  los beneficiados con la política de subsidios, y ampliar los trabajos sociales.

Lamentó que integrantes del sector empresarial son favorecidos con subvenciones por parte del gobierno, pero mantienen los precios de los comestibles a nivel inalcanzable.

Expreso que lo mismo sucede con el área de los servicios y muy en especial el transporte público de pasajeros, donde a los choferes se les dan todas las facilidades económicas, y aumentan los precios de los pasajes y acortan las rutas.

Dijo que muchos de estos sectores que son beneficiados con millonarias subsidios, no ofrecen facilidades especiales a los consumidores dominicanos, por lo que se deben revisar los beneficios que obtienen.

Añadió que visto el nivel de facilidades ofrecidas a los productores agropecuarios, los precios de los alimentos tienen que estar con valores  más reducidos, y no como el pueblo los llama por las nubes.

Destacó la alta sensibilidad social del presidente Luis Abinader, que mantiene subsidios para lograr que no aumenten los alimentos y los servicios, pero los destinatarios  toman los beneficios, pero no aplican los controles.

Resaltó que con el combustible, en especial la gasolina y el gasoil, el gobierno está haciendo un gran sacrificio en mantener las subvenciones, pero los choferes suben los pasajes, a pesar de que en sus declaraciones de prensa dicen que no reajustarán.

A quien se le exonere debe dar demostraciones de que piensa en los dominicanos, en especial los más necesitados, y que es la capa que más se debe proteger.

Dijo que ahora mismo se deben ampliar los programas de corte social, que vayan en beneficio de los dominicanos pobres, los de clase media, los que no pueden hacer frente a la marea inflacionista.

Añadió que debe haber puño de hierro con los agiotistas y especuladores, y garantizar la comida de todos los dominicanos en especial de los más pobres.

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