Julieta Tejada: plan de medidas anunciadas por el gobierno son simples enunciados

Santo Domingo. – La comunicadora Julieta Tejada cuestionó el nuevo plan de austeridad anunciado por el Gobierno al asegurar que enfrenta un problema de “legitimidad y credibilidad”, debido a que, según afirmó, sería el tercer programa de este tipo presentado formalmente desde 2020 sin que el país haya visto resultados concretos de los supuestos ahorros. Señaló que, ante el contexto de crisis económica global del que tanto se ha hablado, la población esperaba una propuesta más seria, transparente y medible en el tiempo, con cifras claras sobre cuánto se pretende reducir en cada área del gasto público.

Tejada criticó que las medidas anunciadas se limiten a “enunciados” generales, como recortes en viáticos, eventos y compras de vehículos, sin detallar montos específicos ni mecanismos de control. También cuestionó que no se incluyeran acciones para eliminar privilegios, como las exoneraciones fiscales para vehículos de lujo de legisladores y funcionarios. A su juicio, si el Gobierno presenta un plan con metas concretas y verificables sobre el ahorro por institución, podría recuperar la confianza ciudadana que, según dijo, ha ido perdiendo con anuncios similares que “al final no se sabe a dónde van a parar”.

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