El Centro Michelle Vásquez Peña revoluciona el abordaje clínico del climaterio a través del “Rombo Metabólico de la Menopausia”

SANTO DOMINGO, República Dominicana – En un esfuerzo por transformar el estándar de atención médica en salud femenina, la Dra. Michelle Vásquez Peña, experta en metabolismo, hormonas y medicina funcional, ha consolidado un innovador protocolo clínico denominado el «Rombo Metabólico de la Menopausia». Este modelo de atención, presentado recientemente ante médicos de diversas especialidades, propone un cambio de paradigma: tratar la menopausia no como una etapa de declive inevitable, sino como una ventana crítica para la optimización metabólica sistémica.

A través de un reciente taller internacional, organizado por Dr. Suppliers and Services, la Dra. Vásquez Peña compartió con la comunidad médica los pilares de su metodología, la cual integra la Medicina Ortomolecular y estrategias de modulación nutricional metabólica. El objetivo es dotar a los profesionales de la salud de herramientas prácticas para abordar la resistencia a la insulina, la desintoxicación celular y el desequilibrio hormonal desde la raíz.

«La Medicina Funcional y Metabólica nos permite ver al paciente como un sistema integrado. Con el ‘Rombo Metabólico’, logramos identificar y corregir los ejes bioquímicos que se alteran durante el climaterio, utilizando terapias de vanguardia como la administración de micronutrientes por vía intravenosa (IV) e intramuscular (IM), fundamentales para restaurar la función celular y la longevidad», explicó la Dra. Vásquez Peña.

Pilares del enfoque clínico:

Gestión de la Resistencia a la Insulina: Identificación temprana del daño metabólico para prevenir complicaciones crónicas.

Desintoxicación Sistémica: Protocolos para reducir la carga inflamatoria y mejorar la respuesta celular.

Medicina Ortomolecular y Terapias de Infusión (IV/IM): Aplicación de micronutrientes con alta biodisponibilidad para una recuperación metabólica acelerada.

Modulación Nutricional de Precisión: Protocolos dietéticos diseñados como señalización epigenética para la optimización de la salud mitocondrial.

Este abordaje representa un avance significativo en la medicina preventiva en la República Dominicana, ofreciendo a los facultativos un marco de acción concreto para elevar la calidad de vida de sus pacientes, superando el enfoque tradicional de manejo de síntomas aislados.

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