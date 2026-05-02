Quince empresas dominicanas lideran el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar en Caribe 2026

La Romana, República Dominicana, mayo, 2026 – Un grupo de quince organizaciones dominicanas, entre ellas Casa de Campo Resort & Villas, Hilton, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Grupo Universal, DP World, Grupo SID, Hyatt Hotels y Banco Popular Dominicano, se posicionaron en el prestigioso listado de Los Mejores Lugares para Trabajar en Caribe 2026.

Además, fueron reconocidas Catalonia Hotels & Resorts, Alpha, CEVALDOM, S.A., DHL, PedidosYa, Marriott International y Scotia Global Business Services (Dominican Republic), S.A.S., consolidando al país como uno de los referentes regionales en cultura organizacional y experiencia del colaborador.

El listado, presentado por la autoridad global en culturas de trabajo, Great Place To Work® Caribe & Centroamérica, destaca a 20 organizaciones que están redefiniendo la forma de trabajar en la región, apostando por entornos basados en la confianza, la equidad y el sentido de pertenencia.

“Estas organizaciones saben que la confianza no es un valor aspiracional, sino una práctica diaria. Son lugares para trabajar con culturas donde las personas pueden desarrollarse plenamente, innovar y generar resultados extraordinarios”, comentó Renán González, CEO de Great Place to Work® México, Caribe y Centroamérica.

Durante el período de evaluación 2025, el estudio impactó a más de 200,000 colaboradores que representan a más de 325 empleadores distribuidos en 16 países de la región. Este año, además, marca un hito con la incorporación, por primera vez, de organizaciones de Puerto Rico, consolidando una visión integral de la cultura laboral en la región y representando un paso significativo en la expansión del modelo de Great Place to Work® en el Caribe.

En este contexto, República Dominicana continúa posicionándose como referente regional, alcanzando un Trust Index™ promedio de 91%, uno de los más altos del estudio, lo que evidencia entornos laborales altamente valorados por sus colaboradores y culturas organizacionales con fuerte sentido de pertenencia.

El informe también revela que las principales fortalezas de las organizaciones en el Caribe son Justicia, Orgullo y Trabajo en Equipo, mientras las oportunidades de mejora se encuentran en aspectos relacionados con la imparcialidad y equidad en el liderazgo.

Estos hallazgos reflejan que, la región continúa avanzando hacia culturas más sólidas, comparables y alineadas en torno a la experiencia del colaborador, permitiendo visibilizar nuevas realidades organizacionales y elevar el estándar de lo que significa ser un gran lugar para trabajar en contextos diversos.

República Dominicana, epicentro del talento regional

La presentación oficial del listado se realizó en República Dominicana, que repite como país anfitrión luego de la edición del 2020, consolidándose como un hub regional en la promoción de buenas prácticas.

El evento contó con el respaldo de Banco Popular Dominicano, Grupo SID y Grupo Universal como aliados estratégicos, reafirmando su compromiso con el desarrollo del talento en la región, reforzando la importancia de impulsar culturas organizacionales sostenibles y centradas en las personas.

La agenda regional incluyó además un segundo evento en El Salvador, enfocado en las organizaciones de Centroamérica.

Listado de Los Mejores Lugares para Trabajar® en República Dominicana 2026

Casa de Campo Resort & Villas Hilton Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) GRUPO UNIVERSAL DP World GRUPO SID Hyatt Hotels BANCO POPULAR DOMINICANO Catalonia Hotels & Resorts Alpha CEVALDOM, S.A. DHL PedidosYa Marriott International Scotia Global Business Services (Dominican Republic), S.A.S.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad global sobre cultura del lugar de trabajo. Desde 1992 ha encuestado a más de 100 millones de empleados de todo el mundo y ha utilizado esas opiniones detalladas para definir qué hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Great Place to Work® ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y generar mejores resultados de negocio mediante la creación de una experiencia laboral de gran confianza para todos los colaboradores.

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