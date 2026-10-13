GRANDES AVANCES EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA: VIADUCTO A BUEN RITMO, VIGAS INSTALADAS Y EXCAVACION DE TUNEL EN MARCHA

SANTO DOMINGO.– La transformación de la avenida República de Colombia alcanza nuevos hitos: un viaducto de más de 200 metros construido sobre la cañada de Arrollo Hondo, las vigas instaladas en el puente de la intersección con la avenida Jacobo Majluta y el inicio de la excavación del túnel que pasará por debajo del barrio Cuba. Estos avances marcan una etapa decisiva en la construcción de una solución vial destinada a cambiar la movilidad en una ruta de gran importancia para el Gran Santo Domingo.

El viaducto sobre la cañada de Arrollo Hondo constituye una de las principales estructuras del proyecto. Representa un paso fundamental en el desarrollo de la conexión vial que permitirá desplazamientos más fluidos a lo largo de la avenida República de Colombia.

A este avance se suma la colocación de las vigas del puente en la intersección de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, para iniciar las excavaciones que formarán parte del distribuidor de dicha intersección.

Cabe destacar que también se avanza en las excavaciones de la trinchera que unirá el viaducto con la intersección de la avenida Pérez Ricart con República de Colombia. Esta estructura permitirá reorganizar la circulación en uno de los puntos incluidos en el diseño integral de la obra.

Los trabajos, ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentan un progreso continuo debido al cumplimiento del cronograma de trabajo. La obra combina puentes, viaducto, túneles, trincheras y retornos operacionales para reducir los conflictos entre los movimientos vehiculares y mejorar la conexión entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte.

Tres tramos clave para entender la obra

El diseño de la obra se divide en tres tramos; el primero desde la autopista Duarte hasta la avenida Jacobo Majluta, el segundo desde la intersección Jacobo Majluta con República de Colombia hasta la av. Pérez Ricart y un tercer tramo; desde la Pérez Ricart hasta la avenida Los Próceres, incluyendo el puente sobre la cañada de los Jardines.

Cuatro retornos ya contribuyen a mejorar la circulación Mientras se desarrollan las grandes estructuras, cuatro retornos operacionales ya están en funcionamiento en el tramo comprendido entre las avenidas Monumental y Jacobo Majluta. Estas soluciones han contribuido a mejorar la dinámica vehicular, especialmente durante las horas pico. Sus beneficios alcanzan a quienes se desplazan desde Santo Domingo Oeste y utilizan la avenida Monumental para conectar con otros sectores del Gran Santo Domingo.

Impacto en la vida cotidiana

El impacto esperado trasciende la infraestructura física: por su ubicación beneficiará a más de un millón de residentes del Gran Santo Domingo, favoreciendo recorridos más continuos, conexiones más directas y menores tiempos de desplazamiento.

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