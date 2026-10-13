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GRANDES AVANCES EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA: VIADUCTO A BUEN RITMO, VIGAS INSTALADAS Y EXCAVACION DE TUNEL EN MARCHA

Se construyó un viaducto de más de 200 metros y avanzan estructuras que  conectarán las avenidas Jacobo Majluta y Los Próceres. 

PRIMICIAS DIGITAL12 de octubre de 2026
1 2 minutos de lectura

SANTO DOMINGO.–  La transformación de la avenida República de Colombia  alcanza nuevos hitos: un viaducto de más de 200 metros construido sobre la  cañada de Arrollo Hondo, las vigas instaladas en el puente de la intersección con la  avenida Jacobo Majluta y el inicio de la excavación del túnel que pasará por debajo  del barrio Cuba. Estos avances marcan una etapa decisiva en la construcción de  una solución vial destinada a cambiar la movilidad en una ruta de gran importancia  para el Gran Santo Domingo.  

El viaducto sobre la cañada de Arrollo Hondo constituye una de las principales  estructuras del proyecto. Representa un paso fundamental en el desarrollo de la  conexión vial que permitirá desplazamientos más fluidos a lo largo de la avenida  República de Colombia.   

A este avance se suma la colocación de las vigas del puente en la intersección de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, para iniciar las excavaciones  que formarán parte del distribuidor de dicha intersección.  

Cabe destacar que también se avanza en las excavaciones de la trinchera que unirá  el viaducto con la intersección de la avenida Pérez Ricart con República de  Colombia. Esta estructura permitirá reorganizar la circulación en uno de los puntos  incluidos en el diseño integral de la obra. 

Los trabajos, ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas y  Comunicaciones (MOPC) presentan un progreso continuo debido al cumplimiento  del cronograma de trabajo. La obra combina puentes, viaducto, túneles, trincheras  y retornos operacionales para reducir los conflictos entre los movimientos  vehiculares y mejorar la conexión entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. 

Tres tramos clave para entender la obra  

El diseño de la obra se divide en tres tramos; el primero desde la autopista Duarte  hasta la avenida Jacobo Majluta, el segundo desde la intersección Jacobo Majluta  con República de Colombia hasta la av. Pérez Ricart y un tercer tramo; desde la  Pérez Ricart hasta la avenida Los Próceres, incluyendo el puente sobre la cañada de  los Jardines. 

Cuatro retornos ya contribuyen a mejorar la circulación   Mientras se desarrollan las grandes estructuras, cuatro retornos operacionales ya  están en funcionamiento en el tramo comprendido entre las avenidas Monumental  y Jacobo Majluta. Estas soluciones han contribuido a mejorar la dinámica vehicular,  especialmente durante las horas pico. Sus beneficios alcanzan a quienes se  desplazan desde Santo Domingo Oeste y utilizan la avenida Monumental para  conectar con otros sectores del Gran Santo Domingo.   

 

Impacto en la vida cotidiana 

El impacto esperado trasciende la infraestructura física: por su ubicación  beneficiará a más de un millón de residentes del Gran Santo Domingo, favoreciendo  recorridos más continuos, conexiones más directas y menores tiempos de  desplazamiento. 

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