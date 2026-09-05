El periodista y escritor Dario Caminero Sánchez, recibió de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la certificación de registro de su tercer álbum de canciones inéditas, con la cual completa 30 canciones de su autoría.

El comunicador informó que muchas de las composiciones fueron escritas hace algunos años y otras tantas en la actualidad. Señaló que las letras de todas las composiciones narran historias de amor y desamor, pero otras, como la titulada “De hombre a Hombre”, trata de llamar a la conciencia sobre la violencia femenina.

Dijo que dentro de su trayectoria como escritor trata de usar lenguajes poéticos, prosas limpias, sin vulgaridad y con gran sentido de las metáforas.

Reveló que dentro de las composiciones registradas hay dos dedicadas a la República Dominicana: “Mi paisito” y “Mi amiguita la Gringuita”, donde resalta la hospitalidad de los dominicanos, así como los lugares pictóricos y turísticos, ambas a ritmo de merengue.

Igualmente resaltó la dedicada a los países Latinoamericanos, donde combina las resaltando las cualidades de esos países y su cultura, también a ritmo de merengue, titulada “Sabor Latinoamericano”.

Manifestó que dentro de las composiciones hay baladas dedicadas a los abuelos, a los nietos, así como de otras con historias de amor y desamor. Asimismo, otra historia en merengue para cantarla a dúo entre dos mujeres, narrando situaciones amorosas sucedidas que le causan desilusión.

Precisó que dentro de las 30 composiciones hay 12 merengues, 5 bachatas y 13 baladas entre románticas y pop. Reveló que todas las composiciones tienen arreglo musical a través de la plataforma Suno Pro v.5.5, con precisión de la Inteligencia Artificial, con un registro legal de la suscripción. Aclaró que esta plataforma de arreglo musical no cambia nada de las prosas escritas o compuestas, sólo el mandato de la musicalización y es una idea de la vocalización y la música que puede ser cambiada ya en grabación en estudio.

Señalo también, que está buscando la manera que productores musicales, orquestas de merengue y solistas puedan escuchar y evaluar las composiciones y animarse a su grabación y lanzamiento.

Caminero es un periodista y escritor que duró 40 años en varias dependencias públicas dirigiendo los departamentos de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Prensa. Hace unos años puso en circulación su novela “Pasión Bajo la Lluvia”, con una gran crítica positiva por los expertos literarios. Además, tiene 25 años conduciendo el programa de televisión Ventana de Noticias que en la actualidad se presenta por el canal VTV 32, los sábados a la 1:00 p.m. Es hermano del también periodista Alberto Caminero, director de prensa del presidente de la República, Luis Abinader.

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