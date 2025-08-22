Gobierno mantiene sin variación precios combustibles esenciales con subsidio de RD$120.5 millones

Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, para la semana del 23 al 29 de agosto de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantienen sin variación, debido a la asignación de un subsidio por un monto que asciende a RD$120.5 millones.

En este sentido, se estará subsidiando el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$7.78 por galón; el Gasoil Regular en RD$8.16; el Gasoil Óptimo en RD$5.97, y la Gasolina Regular en RD$0.02.

Precios de los combustibles

Para la semana del 23 al 29 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$187.21 por galón; sube RD$0.88.

Kerosene, RD$217.90 por galón; sube RD$0.80.

Fueloil #6, RD$150.54 por galón; baja RD$2.02.

Fueloil 1%S, RD$165.47 por galón; baja RD$0.02.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.28, de las publicaciones diarias del Banco Central.