Serie de investigación de Primicias RD: Cementos Progreso Dominicana en el mapa regional de la innovación tecnológica, sostenibilidad, protección ambiental, impulsando la resiliencia, 127 años de experiencia y liderazgo

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El día 17 de septiembre de 1976 se produjo una de las noticias económicas más impactantes para la economía de San Pedro de Macorís, región Este y todo el país: La inauguración de Cementos Nacionales, con un costo de RD$ 40 millones de pesos y con una capacidad instalada para producir 12 millones de fundas de cemento de 42.5 kilogramos.

El ingeniero Osvaldo A. Oller, con una amplia historia en la industria del cemento dominicano, se fue un poco más lejos al pronunciar un discurso con los detalles más trascendentales de la nueva industria, con la presencia del entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Le dijo a la nación y al mundo que Cementos Nacionales estaría en capacidad de producir esa cantidad de fundas de cemento, si el país lo necesitaba.

Desde 1976 a la fecha esa industria cementera, ha tenido tres etapas empresariales claves: la de Cementos Nacionales, Cemex y ahora Cementos Progreso, con una alta incidencia en el mapa dominicano y regional impulsando la sostenibilidad y la protección ambiental.

Inmediatamente arrancó Cementos Nacionales hubo un empuje económico y fuerte competencia de la industria del cemento dominicano con Cemento Colón, de la Fabrica Dominicana de Cemento (FDC), inaugurada el 27 de febrero de 1947; Cementos Cibao, desde 1964, y el cemento importado en la época.

Competían al mismo tiempo el Cemento Colón, de la Fabrica Dominicana de Cemento, propiedad del Estado Dominicano, Cementos Cibao y el Cemento Titán, fabricados por empresas entregadas históricamente al desarrollo de la industria de la construcción.

En la década de 1990, se sumó Cemex a la industria local del cemento y en agosto del 2024 anunció un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones locales de Cemex por un monto cercano a los US$ 950 millones.

Cementos Progreso Holding, S.L., empresa guatemalteca compró las acciones de CEMEX Dominicana acompañada de socios estratégicos locales, operación económica que incluye el 100% de la planta, activos de concreto, agregados y los negocios de exportación hacia Haití, vecina nación con una historia de alta demanda del cemento fabricado en la República Dominicana.

Entre los socios estratégicos dominicanos que acompañan a Cementos Progreso en la compra se destacan el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades administrado por AFI Popular, filial del Grupo Popular, y el Fondo de Inversión Cerrado Universal I, administrado por AFI Universal, filial del Grupo Universal, entre otros inversionistas regionales.

Cementos Progreso, haciendo historia no solo se sumó a la generación de empleos, sino también aportando sus productos al desarrollo de la industria de la construcción en República Dominicana, incluyendo las infraestructuras que ejecuta el gobierno con las finanzas públicas.

LA INCIDENCIA DEL CEMENTO DOMINICANO EN LA CONSTRUCCION DE IMPORTANTES OBRAS ENTRE 1947 Y LOS DIFERENTES GOBIERNOS POSTERIOR AL AJUSTICIAMIENTO DEL DICTADOR TRUJILLO

Fueron construidas obras importantes que incrementaban la demanda de cemento dominicano y la empresa fue ganando terreno: entre esas obras se destacan:

El puente que une a las avenidas Charles de Gaulle y la Avenida España

La avenida España, en la primera y segunda obras el total invertido fue de RD$ 3.5 millones

El edificio de cuatro plantas de la Galería de Arte Moderno, que costó dos millones de pesos

Un nuevo puerto en Haina

Viviendas y locales comerciales en Villa Francisca y otros sectores de la capital dominicana

La ampliación de las instalaciones de la Universidad Central del Este

El Hotel Don Diego, en Santiago de los Caballeros

Un edificio para un politécnico en el sector de Simón Bolívar, en la capital dominicana

Un edificio de la Sociedad Amante de la Luz, en Santiago de los Caballeros

Viviendas en el sector Katanga, en Los Mina

La Urbanización La Aguedita, en la avenida Bolívar, en la capital dominicana

Instalaciones del Club Arroyo Hondo

La intención del gobierno de construir el Aeropuerto Internacional del Cibao

Expansión del acueducto de Santo Domingo

El impulso al turismo en Puerto Plata con el inicio de importantes obras

El inicio de la presa de Hatillo, provincia Sánchez Ramírez, Cibao Central, con un embalse para agua para el sector agropecuario, como la producción de energía eléctrica

Un puente sobre el Río Isabela

Avenida que comunica a Villa Mella, hoy Santo Domingo Norte, con el Distrito Nacional

Expansión del acueducto

La construcción del Hotel Sheraton, con once pisos en la avenida George Washington

El Hotel San Gerónimo

La presa de Rincón

Proyecto habitacional en Los Tres Brazos, en las cercanías del puente de la 17, avenida Padre Castellanos, próximo a Los Mina

Un acueducto en San Francisco de Macorís

Viviendas, locales comerciales, en Villa Duarte

Avenida 27 de Febrero

Viviendas en Jesús Maestro, otras en Jarabacoa, Centro Vacacional de Haina, San Isidro, inversiones en la Zona Colonial, más viviendas en Katanga, Los Tres Brazos

La inversión de RD$ 604 millones en diferentes obras en el Norte-Cibao-Línea Noroeste, Sur, Este, zona fronteriza y otros puntos de la nación, otros 414 millones de pesos fueron invertidos en la región central

Los doce años de gestión de Balaguer en sus tres periodos desde el 1966-1978 fueron muy activos dinamizando la industria de la construcción, con la construcción de escuelas, liceos, acueductos, vías públicas, hospitales, caminos vecinales y otras muchas infraestructuras.

CEMEX DOMINICANA, SEGUNDA ETAPA

Cemex Dominicana operó durante casi 30 años en el país, aportando valiosamente a la industria de la construcción. Siempre impulsó la importancia del cemento como opción en la construcción de carreteras, calles, avenidas, autovías, autopistas, circunvalaciones.

La llegada de CEMEX al mercado dominicano coincidió con una mayor competencia en el mercado del cemento, pues en la década de los años 90 fue trasladada la producción de Cementos Colón a Najayo, San Cristóbal. Posteriormente, el 3 de agosto de 2029 se reportó que Cementos Argos con una inversión de US$ 157 millones compró cementeras en el país, Haití y Panamá, controlando el 80% de Cementos Colón.

CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA, TERCERA ETAPA Y SUS APORTES DESDE 2024 EN RD

La presencia de Cementos Progreso Dominicana se basa en la confianza en la economía dominicana, con una inversión de casi US$ 950 millones, reflejando siempre la visión sostenible y la promoción de la resiliencia donde opera la empresa.

La empresa Cementos Progreso hace énfasis desde que llegó adquiriendo las operaciones de Cemex Dominicana de que para la misma “la sostenibilidad no es un concepto adyacente al negocio, sino el núcleo de su estrategia operativa, a través de su plataforma de voluntariado unido por un sueño transformador.

Cementos Progreso Dominicana acumula una historia de transformaciones y productos de calidad elaborados con fuertes políticas de sostenibilidad industrial.

Una empresa que se expande en expande sus operaciones en República Dominicana y en la región.

Que resalta que sus operaciones en República Dominicana marcan un hito en la estrategia de expansión internacional, consolidándose como líder regional en la industria del cemento, concreto y materiales para la industria de la construcción.

Sus 127 años de experiencia y su expansión con presencia en ocho países de América Latina y el Caribe, incluyendo la República Dominicana.

Cementos Progreso define algo trascendental: La República Dominicana es uno de los mercados más dinámicos de la región.

Cementos Progreso luego de la operación con Cemex cuenta en el país con:

Una planta de cemento con dos líneas de producción integradas

Activos relacionados de cemento, concreto y agregados

Terminales marítimas estratégicamente ubicadas

Cementos Progreso destaca que estos activos no solo fortalecen las capacidades actuales de la empresa, sino que también representan una entrada estratégica al mercado caribeño.

(Nota sobre el autor: Alex Jiménez, director del periódico Primicias RD, con 49 años de ejercicio en el periodismo dominicano, Investigó para ADOCEM La Historia del Cemento Dominicano en el período 1944-2017. Su ejercicio profesional en el periodismo económico lo ha llevado a la pasión paso a paso investigando la industria dominicana.)

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