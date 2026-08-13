Dominicana solicitó a embajada de Cuba retiro de nueve miembros

Mediante un comunicado, la Cancillería precisó que concedieron un plazo de siete días para tales fines, una medida inscrita –amplió- en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor.

También, acotó, en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es parte.

El Ejecutivo dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambas naciones, subrayó.

Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, negó que vayan a ofrecer detalles adicionales sobre este tema.