Feller Rate mantiene calificación A+ de Asociación Cibao y destaca su fortaleza financiera

La calificadora destacó la solidez patrimonial, la calidad de la cartera y la capacidad de la entidad para sostener su crecimiento, que a junio de 2026 alcanzó DOP116,614 millones en activos

Santo Domingo, República Dominicana.- Feller Rate mantuvo en A+, con perspectiva estable, la clasificación de solvencia de Asociación Cibao, sustentada en su sólido respaldo patrimonial, adecuado perfil de negocios, alta capacidad de generación y prudente gestión de riesgos.

De acuerdo con el informe, Asociación Cibao continúa consolidándose como una de las principales asociaciones de ahorros y préstamos del país, gracias a una estrategia orientada al crecimiento sostenible, el fortalecimiento de su posición financiera y la evolución de su modelo de negocios. A junio de 2026, la entidad registró activos por DOP116,614 millones.

Feller Rate destacó la fortaleza patrimonial de la institución, señalando que mantiene una adecuada capacidad para respaldar su crecimiento y absorber eventuales pérdidas. En ese sentido, resaltó que su índice de solvencia se ubicó en 31.4%, muy por encima del mínimo regulatorio, reflejando una base de capital robusta.

La calificadora también valoró la evolución del modelo de negocios de Asociación Cibao, que ha fortalecido la diversificación de sus operaciones mediante el desarrollo de los segmentos comercial y de consumo, configurando una estructura de ingresos más diversificada y una generación recurrente de resultados, sin perder su enfoque histórico en el financiamiento de viviendas.

Asimismo, destacó la adecuada calidad de los activos, sustentada en una gestión prudente del riesgo crediticio, políticas acordes con la complejidad de sus operaciones y estables indicadores de cartera, reflejados en bajos niveles de morosidad y una adecuada cobertura de provisiones.

Como parte de su evaluación, Feller Rate también resaltó los avances de Asociación Cibao en transformación digital, orientados a fortalecer la relación con los clientes, mejorar la eficiencia operativa y potenciar el uso de capacidades tecnológicas y analíticas para ofrecer una propuesta de valor cada vez más personalizada.

La perspectiva estable otorgada por la calificadora responde a la sólida posición de mercado de la entidad, su fuerte respaldo patrimonial, sus adecuados niveles de rentabilidad y calidad de activos, así como a la capacidad demostrada para mantener un crecimiento sostenible con un adecuado perfil de riesgo.