UASD gradúa 716 nuevos profesionales, «los nuevos restauradores de la nación»

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó este jueves a la sociedad dominicana 716 nuevos profesionales de grado, en un solemne acto de investidura ordinaria celebrado en el Aula Magna de la institución, que fue encabezado por el rector, doctor Jorge Asjana David y los miembros del Consejo Universitario de la academia.

En su discurso central, el rector Asjana David destacó que cada título otorgado constituye una victoria de la educación pública y un testimonio del esfuerzo, la perseverancia y el sacrificio personal y familiar de los graduandos.

“Detrás de cada título hay años de estudio, sacrificios y esfuerzos familiares; pero, sobre todo, hay la convicción de que el conocimiento constituye uno de los caminos más seguros hacia la libertad, la dignidad, la movilidad social y el progreso”, afirmó el máximo ejecutivo universitario.

El compromiso histórico y el llamado al servicio

En la víspera del aniversario de la Guerra de la Restauración de 1863, el rector conectó el compromiso patriótico del pasado con los desafíos contemporáneos del país, exhortando a la nueva generación a asumir un rol activo en el desarrollo nacional.

“Hace 163 años fue necesario restaurar la soberanía política de la nación. Hoy, este diploma les convoca a convertirse en los nuevos restauradores del desarrollo sostenible de la República Dominicana, preservando las instituciones, profundizando la democracia y promoviendo la innovación tecnológica”, expresó Asjana David.

Educación continua y visión institucional

Frente a los retos que imponen la inteligencia artificial y las rápidas transformaciones tecnológicas en el mercado laboral, la máxima autoridad uasdiana instó a los graduandos a mantener viva la curiosidad intelectual y el hábito de la excelencia. Asimismo, reafirmó que la UASD continuará con las puertas abiertas para acompañarlos en su formación de posgrado, maestrías y doctorados.

De igual forma, el rector reiteró el compromiso de gestión bajo la premisa de “Hacer de la Primada, la Primera”, con el objetivo estratégico de consolidar e incorporar a la UASD en los principales rankings universitarios del Caribe y América Latina, garantizando una mejora sustantiva y continua en la calidad académica y científica.

El acto concluyó con un ferviente llamado del rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David a los egresados a ejercer con ética, dignidad y vocación de servicio: “El privilegio de saber lleva consigo el deber de servir. Sirvan con dignidad, honestidad y excelencia a sus familias, a sus comunidades y a su país”.

La ceremonia también contó con la presencia de los vicerrectores Rosel Fernández, Docente; Juana Encarnación, de Investigación y Postgrado; Antonio Ciriaco, Administrativo, y Gerardo Roa, de Extensión. Igualmente asistieron los exrectores Roberto Reyna, Franklin García Fermín, así como los directivos de los centros de la UASD: Johnny Santana, Higüey; Blas Acevedo, San Pedro de Macorís; Manuel Ramírez, La Romana y Rossy Silvestre, de Hato Mayor, quien felicitó a los graduandos en nombre de las citadas extensiones de la academia.

«Enhorabuena buena por este importante paso, tienen ustedes el compromiso de contribuir al desarrollo nacional desde los respectivos roles y desafíos que la vida les presentará al poner a prueba sus conocimientos adquiridos en esta casa de estudios superiores que tanto contribuye a la movilidad social», expresó la maestra Silvestre.

La investidura fue oficiada en el Aula Magna de la academia estatal, retomando de esta forma la cultura y el compromiso de otorgar un mayor grado de solemnidad a tan importante ceremonia celebrada en la academia estatal, al tiempo de que fueron habilitadas varias pantallas bajo techo, a los fines de que los familiares de los graduandos pudieran presenciar la investidura con la debida dignidad que ameritan.

Los nuevos profesionales por facultad

El mayor de número de investidos por facultad corresponde a Ciencias de la Educación, con 326; seguido por Ciencias Jurídicas y Políticas, con 106; Humanidades 101; Ciencias de la Salud, 64; Ingeniería y Arquitectura ,59; Ciencias Económicas y Sociales, 28; Ciencias 18; Artes, 9 y Ciencias Agronómicas y Veterinarias con cinco.

El mayor índice académico del grupo de nuevos profesionales fue alcanzado por Estarlin Rivas Báez (95.5 de promedio) de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien dio las palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros.

De los 716 que se graduaron, 508 son mujeres y 208 varones, lo que evidencia una mayor presencia de las féminas en la mayoría de carreras, excepto en las ingenierías.

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