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Adiós a Hamlet Rodríguez, Primicias no te olvidará

PERIODICO PRIMICIAS13 de agosto de 2026
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Hamlet Rodríguez,  el útimo a la derecha, fue un valioso y solidario dominicano, amante de las tertulias y de la buena amistad, falleció hace unos días y hará mucha falta.

Hamlet en los brazos del señor, se marchó físicamente y sus compañeros de tertulia en Sirena Churchill comienzan a extrañarlo.

Primicias  no lo  olvidará.

Ocasionalmente acudía a los clubes sociales, culturales y recreativos a disfrutar del ambiente de los fines de semana.

Caramba, Hamlet te marchaste y no lo esperábamos.

Adiós, apreciado amigo, recordando tu expresión de siempre: «República Dominicana es el mejor país del mundo».

Las condolencias de Primicias a sus familiares por el fallecimiento de Hamlet.

 

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