Gobierno mantiene precios de los combustibles esenciales con subsidio de RD$103.2 millones

Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 25 al 31 de octubre de 2025, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de mayor consumo, con la asignación de un subsidio ascendente a RD$103.2 millones, para proteger la economía de los hogares y la producción nacional.

En ese sentido, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$7.35 por galón; el gasoil Regular con RD$7.36, y el gasoil Óptimo con RD$2.75.

Precios de los Combustibles

Para la semana del del 25 al 31 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$196.50 por galón; baja RD$3.02.

Kerosene, RD$227.60 por galón; baja RD$3.10.

Fueloil #6, RD$151.28 por galón; baja RD$6.43.

Fueloil 1%S, RD$163.88 por galón; baja RD$4.58.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.96, de las publicaciones diarias del Banco Central.