Gobierno impulsa la Política Nacional de Cuidados con una inversión de RD$21,977 millones para el presupuesto de 2027

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, responsables de la coordinación interinstitucional de la Política Nacional de Cuidados, junto con el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, encabezaron un encuentro de alto nivel con las instituciones que integran la Mesa Intersectorial de Cuidados, donde enfatizaron la importancia de la política de cuidados, como una inversión a largo plazo, que tiene impacto sobre empleo, productividad, pobreza, desigualdad y seguridad social.

Durante la jornada, coordinada por el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Francos, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, se presentaron los principales avances del proceso de actualización de la política, con la asistencia técnica de ONUMUJERES.

Además, se resaltó la importancia de continuar fortaleciendo un marco legal a través del seguimiento al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que ordenará la actuación institucional, en un marco de sostenibilidad, y preparará a la sociedad para la transformación demográfica que está en proceso.

Recursos prioritarios

El encuentro sirvió para consolidar la articulación del plan y el presupuesto de 2027. Las once instituciones públicas que integran la Mesa Intersectorial de Cuidados tienen RD$21,977 millones en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027, de los cuales el 74.6% del gasto vinculado ya se encuentra protegido, garantizando así la continuidad de esta política prioritaria.

La distribución de los fondos por población objetivo se asignará de la siguiente manera: primera infancia: 84.66% (RD$18,606 millones), personas adultas mayores: 10.47% (RD$2,301 millones) y personas con discapacidad: 4.87% (RD$1,069 millones).

A estos recursos se suma una inversión pública de RD$2,710.71 millones distribuidos en 161 proyectos que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con presencia en las 31 provincias del país. Del total, el 83.20% (RD$2,255.35 millones) se destina a primera infancia, el 3.75% (RD$101.75 millones) a discapacidad, el 2.41% (RD$65.34 millones) a estadísticas y el 0.34% (RD$9.31 millones) a personas envejecientes.

Desafío demográfico y brecha laboral

El ministro Díaz precisó que actualmente el país vive lo que se denomina el bono demográfico, con una población joven que supera la cantidad de personas dependientes, pero advirtió que cuando esa etapa cambie en unos 20 o 30 años, con el envejecimiento de la población, el país enfrentará grandes desbalances, por lo que la política de cuidados permitirá que el país esté preparado para enfrentar los cambios que se vislumbran.

Por su parte, la ministra Gloria Reyes, afirmó que la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado recae sobre las mujeres, lo que limita sus oportunidades de acceder y permanecer en empleos formales. Señaló que esta situación representa una pérdida para la economía dominicana, al impedir que el país aproveche las cualificaciones y capacidades de muchas de estas mujeres.

“Tenemos que anticiparnos a la dinámica demográfica que ya está cambiando”, afirmó. Precisó que en la República Dominicana existen unas 52 personas en situación de dependencia por cada 100 en edad de laborar. Este indicador presiona de forma directa el sistema de protección y se agravará con el envejecimiento poblacional generalizado, haciendo urgente que el país fortalezca la atención especializada.

Objetivos institucionales y avances recientes

La Política Nacional de Cuidados se rige bajo cuatro objetivos fundamentales: el derecho universal al cuidado; la corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la comunidad y la empresa privada; el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico que hoy recae mayoritariamente sobre las mujeres; y el impulso de la economía del cuidado para generar empleos de calidad.

La Mesa Intersectorial de Cuidados está integrada por el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

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