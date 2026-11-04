Alcaldía del DN realiza operativo de recuperación de espacios públicos y aseo en La Yuca de Naco

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional se unió a regidores y al liderazgo comunitario para desarrollar un amplio operativo de recuperación de espacios públicos y aseo en La Yuca del sector Naco.

Siguiendo las instrucciones de Carolina Mejía, los directores José Aníbal Sanz y Ana González, titulares de Defensoría y Uso de Espacios Públicos y de Aseo Urbano, respectivamente, encabezaron la jornada para llevar bienestar a la referida barriada.

González exhortó a los comunitarios a colaborar de forma permanente con la limpieza de La Yuca. “Estamos haciendo esta intervención, pero pedimos que hagan el esfuerzo de mantener su espacio, que es donde cada uno de ustedes viven, digno y limpio”, sugirió la funcionaria municipal.

La jornada también incluyó el retiro de elementos que obstaculizaban las aceras y la recogida de enseres viejos que tenían los residentes en el sector.

El operativo también contó con la intervención de los regidores María Laura Báez y Rafael Gutiérrez, quienes acompañaron al liderazgo comunitario en la concienciación de quienes ocupaban espacios indebidamente.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Vecinos La Yuca de Naco, Librado Acosta, felicitó la gestión de la alcaldesa por escuchar a las distintas comunidades.

“Gracias a todas las personas que han dicho presente en este gran operativo porque nosotros lo necesitábamos en nuestra comunidad”, subrayó.

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