Carolina Mejía reafirma su liderazgo y mantiene el primer lugar en valoración ciudadana de Latinoamérica

Con 55.6 % de aprobación, la alcaldesa del Distrito Nacional supera a sus pares de Panamá y El Salvador

SANTO DOMINGO. Lunes 05 de noviembre 2026.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se mantiene como la autoridad municipal mejor valorada entre las capitales de América Latina al ocupar una vez más el primer lugar del ranking de la firma internacional CB Global Data.

De acuerdo con la medición correspondiente a octubre de 2026, Carolina registró un 55.6 % de imagen positiva, resultado que le permitió conservar el liderazgo regional y superar a otros alcaldes de importantes ciudades latinoamericanas. En la segunda posición figura Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con un 54.3 % de aprobación, mientras que el tercer lugar corresponde a Mario Durán, alcalde de San Salvador, quien alcanzó un 52.9 % de valoración favorable.

La presencia de Carolina Mejía en la primera posición del ranking se ha mantenido de forma consecutiva durante los últimos meses. La alcaldesa y aspirante presidencial encabezó la medición de agosto, repitió en el primer lugar en septiembre, cuando alcanzó 57.7 % de imagen positiva, y volvió a liderar el estudio correspondiente a octubre con 55.6 %, consolidando así tres meses consecutivos como la alcaldesa de capital mejor valorada de América Latina.

La medición confirma la solidez de la percepción ciudadana sobre la gestión de Carolina Mejía, quien continúa encabezando el listado regional pese a la alta competitividad entre las principales capitales de América Latina.

Con estos resultados, Santo Domingo vuelve a colocarse en la cima de la valoración municipal latinoamericana, consolidando a Carolina Mejía como una de las figuras políticas de mayor aprobación en el ámbito local de la región.

La encuesta fue realizada del 19 al 23 de octubre de 2026 entre ciudadanos mayores de edad residentes en las ciudades evaluadas.

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