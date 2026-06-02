Fundación Reservas del País ofrece conferencia a microempresarios de Pedernales

Pedernales, R.D. – La Fundación Reservas del País capacitó a más de 100 microempresarios de Pedernales a través de la conferencia Oportunidades, Gobernanza y Buenas Prácticas como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo local y el tejido productivo en las comunidades de la región.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, Yamily López, quien expresó la misión que tiene esa institución para contribuir con el bienestar social desde una estrategia de apoyo integral al sector de las microfinanzas.

«El desarrollo se construye desde las comunidades. Por ello, escuchamos activamente, nos acercamos y actuamos donde más se necesita, acompañando a nuestras cooperativas para que continúen transformando la vida de sus socios y el desarrollo de sus comunidades», afirmó.

Los participantes recibieron entrenamientos vinculados a la toma de decisiones responsables, la transparencia institucional y el robustecimiento de las estructuras organizacionales, elementos esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las cooperativas para generar un impacto positivo en sus comunidades.

El encuentro reunió a miembros y microempresarios asociados a la Cooperativa De Ahorros Y Créditos COOTRALCOA, consolidándose como un espacio clave de aprendizaje, intercambio y construcción colectiva en la región sur del país.

Los beneficiados manifestaron su satisfacción y agradecimiento, destacando el esfuerzo de la Fundación Reservas del País por acompañar de manera directa a este sector productivo radicado en zonas apartadas de las ciudades con mayor movimiento económico.

Esta jornada forma parte del programa que desarrolla la Fundación Reservas del País como reflejo del compromiso con el fortalecimiento del sector de las microfinanzas y su proceso de tecnificación. La entidad mantiene encuentros con socios y miembros de cooperativas de las regiones norte y sur de la República Dominicana, así como con actores claves para el desarrollo comunitario.

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