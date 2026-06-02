Fundación Refidomsa amplía su alcance social a través acuerdo con Fundación Nido para Ángeles

Santo Domingo. – Con el propósito de ampliar el alcance de sus programas sociales y contribuir a mejorar la calidad de vida de un mayor número de familias dominicanas, la Fundación Refidomsa firmó un acuerdo de colaboración con Fundación Nido para Ángeles, orientada al bienestar y acompañamiento integral de niños con condición de parálisis cerebral y sus familias.

El acuerdo fue suscrito por Samuel Pereyra, presidente de Fundación Refidomsa, y Mónika Despradel, representante legal de Fundación Nido para Ángeles. También participaron Noelia García de Pereyra, vocal de Fundación Refidomsa, y Sabrina Andújar, directora de la entidad.

Mediante esta alianza, Fundación Refidomsa realizará un aporte de RD$1,600,000 destinado al programa de apadrinamiento de transporte y adquisición de materiales médicos y terapéuticos para 30 niños con condición de parálisis cerebral y en situación económica vulnerable, durante el período escolar 2026-2027.

La iniciativa busca contribuir a reducir barreras de acceso y facilitar condiciones que favorezcan la continuidad de los procesos educativos, terapéuticos y de acompañamiento que reciben los beneficiarios.

Samuel Pereyra resaltó que este tipo de acciones representan una forma concreta de generar impacto social a través de la colaboración institucional.

“Cuando apoyamos iniciativas enfocadas en la niñez y en poblaciones con mayores desafíos, contribuimos a abrir caminos y crear condiciones para un desarrollo más digno e inclusivo. Nuestro compromiso es seguir respaldando programas que transformen vidas y generen oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, Mónika Despradel agradeció el respaldo de Fundación Refidomsa y destacó el alcance que tendrá esta colaboración para las familias beneficiarias.

“Este apoyo representa mucho más que una contribución económica. Significa la posibilidad de que nuestros niños continúen recibiendo atención, terapias y acompañamiento en condiciones más favorables, brindando también tranquilidad y esperanza a sus familias”, manifestó.

De su lado, Sabrina Andújar afirmó que Fundación Refidomsa continuará fortaleciendo programas y alianzas que permitan ampliar oportunidades y acompañar causas de alto valor humano.

“Creemos en el poder de las alianzas para transformar realidades. Cada iniciativa que apoyamos busca generar bienestar, inclusión y mejores condiciones de vida para las personas y comunidades que más lo necesitan”, señaló.

Con este acuerdo, Fundación Refidomsa y Nido para Ángeles consolidan una alianza orientada a transformar vidas, promover la inclusión y generar mejores oportunidades para niños y familias que enfrentan importantes desafíos de salud y movilidad.

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