Fuente de Luz gana por segundo año consecutivo el reconocimiento a Módulo Destacado en Expo Cibao

Santiago, República Dominicana. – Fuente de Luz Memorial Service concluyó su participación en la 39.ª edición de Expo Cibao con el reconocimiento Módulo Destacado, distinción que obtiene por segundo año consecutivo en la feria organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

En esta edición, la empresa presentó, bajo su marca Memorias de Luz, el “Legado Lab, el Laboratorio del Legado”, una propuesta que transformó su espacio de exhibición en una experiencia interactiva para conversar sobre la vida, las decisiones, las experiencias y la huella que cada persona construye.

El módulo fue concebido como una caja de cristal en acrílico, completamente visible desde el exterior y climatizada, con una pantalla de gran formato en forma de L que se integró a la arquitectura y sirvió como escenario para las actividades y contenidos desarrollados durante la feria.

Como parte de la experiencia, los visitantes pudieron recorrer “La Ruta del Legado”, un espacio diseñado para descubrir su propia huella, reflexionar sobre aquello que están construyendo y dejar un mensaje sobre el legado que desean transmitir.

“Este año quisimos invitar a las personas a vivir algo diferente. No queríamos crear un espacio para hablar de la muerte, sino un lugar para hablar de la vida, de lo que estamos construyendo hoy y de aquello por lo que queremos ser recordados”, expresó Arlenys Nicasio, directora general de Fuente de Luz.

La programación de Legado Lab incluyó conversaciones con Nicasio, Mayra Yapor, Indira Zarzuela y Rosa Perdomo, quienes abordaron el legado desde perspectivas como patrimonio, experiencia y servicio al cliente y protección familiar. El módulo también funcionó como escenario para entrevistas, generación de contenido y transmisiones en vivo.

Con esta participación, Fuente de Luz y Memorias de Luz llevaron a Expo Cibao una mirada diferente a la previsión familiar, vinculándola con el propósito, la protección, el patrimonio y las experiencias que dejamos en los demás.

La 39.ª edición de Expo Cibao se celebró en el Parque Central de Santiago bajo el lema “Unidos por la competitividad”, con la participación de más de 160 empresas y más de 300 módulos de exhibición multisectorial.

Para Fuente de Luz, el reconocimiento por segundo año consecutivo reafirma una forma de participar en esta feria apostando por espacios que combinan creatividad, contenido e interacción con el público.

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