Frente Amplio rechaza derogación del Decreto 693-24 y advierte sobre riesgos para la producción nacional de arroz

Santo Domingo, RD.- El Frente Amplio expresó su rechazo a la derogación del Decreto 693-24, mediante el Decreto 635-26, al considerar que la eliminación del régimen arancelario establecido para las importaciones de arroz coloca a la producción nacional y a miles de productores dominicanos ante un escenario de mayor vulnerabilidad frente a la competencia externa.

La organización recordó que había advertido oportunamente al Gobierno sobre las consecuencias que tendría desmontar las medidas de protección aplicadas al arroz, un producto esencial para la alimentación de la población dominicana y para la estabilidad de una amplia cadena productiva que genera empleos e ingresos en numerosas provincias del país.

“El Decreto 693-24 no surgió de manera aislada, sino que estuvo precedido por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), sustentada en la necesidad de proteger la producción arrocera y garantizar el abastecimiento nacional. Esa dimensión de seguridad alimentaria debió mantenerse como un elemento central de la política pública”, indicó María Teresa Cabrera Presidenta de la Organización Política.

Asimismo, expresó preocupación por que la derogación se produzca en un contexto en el que Estados Unidos había solicitado al Gobierno dominicano dejar sin efecto las medidas arancelarias. Para el Frente Amplio, cualquier compromiso comercial internacional debe ser evaluado también desde la perspectiva del impacto que pueda tener sobre los productores nacionales, el empleo rural y la capacidad del país para garantizar alimentos esenciales.

“Advertimos que abrir de manera abrupta el mercado del arroz podía colocar a nuestros productores en una situación de desventaja. Hoy, ante la derogación del decreto, reiteramos nuestra preocupación y llamamos al Gobierno a explicar cuáles son las medidas concretas que adoptará para evitar que la apertura termine debilitando la producción nacional”, afirmó María Teresa Cabrera.

La organización insistió en que reducir o eliminar aranceles no garantiza automáticamente una disminución proporcional del precio que paga el consumidor. El precio final depende también de factores como los precios internacionales, transporte, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización. Por ello, entiende que la política arancelaria debe analizarse conjuntamente con mecanismos efectivos de protección al consumidor y de fortalecimiento de la producción nacional.

El Frente Amplio sostuvo que defender la producción arrocera no significa desconocer los compromisos comerciales del país ni oponerse a la modernización del sector, por el contrario, planteó que República Dominicana necesita una política integral que permita a los productores competir mediante mayores rendimientos, mecanización, investigación, nuevas variedades, reducción de costos, financiamiento, infraestructura de riego, almacenamiento, tecnología y asistencia técnica.

“Lo que está en juego no es solamente el precio de una libra de arroz. Está en juego la capacidad de República Dominicana para producir sus propios alimentos, preservar miles de empleos rurales y mantener una cadena productiva estratégica. La seguridad alimentaria debe ser considerada un asunto de soberanía nacional”, sostuvo Cabrera.

Para el Frente Amplio la derogación del decreto, sólo pone de manifiesto lo que considera una actitud de excesiva subordinación del Gobierno dominicano frente a las presiones de Estados Unidos, particularmente cuando estas pueden entrar en tensión con la protección de sectores estratégicos de la economía nacional.

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