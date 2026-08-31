FP Nueva York: “Dos Generaciones, una sola meta: 2028”

La Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York celebró el encuentro “Dos Generaciones, una sola meta: 2028”, bajo el lema “Con la Fuerza del Pueblo venceremos”, con el propósito de promover la integración generacional y el fortalecimiento del liderazgo rumbo al 2028.

Las expositoras Ana Elizabeth García Caba, coordinadora de la Comisión de Juventud y Primer Voto, y Yamel García Caba, secretaria de Adultos Mayores y Envejecientes, coincidieron en que experiencia y nuevas ideas deben unirse para abrir más espacios de participación y liderazgo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del ingeniero Carlos Féliz, presidente de la FP en Nueva York. En la actividad estuvo presente Víctor Pavón, aspirante a alcalde, junto a dirigentes como Leydy Laura, Alfredo Rodríguez, Odel Suero y Gregorio Morrobel.

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