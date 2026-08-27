Dirigentes del PRM hacen llamado a unidad en Provincia Santo Domingo y ponderan a Tonty Rutinel Domínguez como candidato a senador

SANTO DOMINGO: Un grupo de dirigentes y militantes del PRM manifestó la necesidad de ponderar la candidatura de Tonty Rutinel Domínguez para senador por la Provincia Santo Domingo, tras considerar que esta demarcación “enfrenta un desafío de conexión: entre la base y la dirigencia; la dirigencia y el partido; el partido y el gobierno; y el gobierno y la sociedad”.

Las declaraciones fueron hechas a través de una carta pública abierta, firmada por el dirigente perremeísta y periodista José Vicente Calderón, coordinador del Comité Pro-Gestor para la Escogencia de los Mejores Candidatos del PRM.

“Tonty debe ser ponderado, por su experiencia, conocimiento territorial, labor legislativa, relaciones políticas, capacidad de diálogo y, sobre todo, […] por su dedicación absoluta al trabajo. Siempre ha sido un trabajador incansable, sin vacaciones ni vacilaciones, sin dobleces, con amor, paciencia, esmero, energía, decisión y coraje”.

La misiva, dirigida a la dirigencia y militancia del PRM, hizo un llamado a la serenidad, franqueza, objetividad y sentido histórico de responsabilidad para preguntarse qué necesita ese partido y el país, al tiempo de señalar que el futuro del PRM “debe construirse con buenas decisiones, trabajo y candidatos capaces no solamente de ganar, sino de que valga la pena haber ganado. Que sepan gerenciar, ejecutar, representar, legislar, fiscalizar, escuchar, unificar y dar la cara después de la victoria, manteniendo abierta las puertas que se tocaron en la campaña y recordando los nombres de quienes las abrieron”.

El comité resaltó la importancia de la Provincia Santo Domingo de cara a las elecciones, ya que “quien la pierde, posiblemente pierde el país”.

Experiencia y juventud

El documento resalta la necesidad de incorporar juventud, nuevas ideas, tecnología, nuevos lenguajes y nuevas sensibilidades, pero también experiencia, conocimiento y memoria política.

Destaca que debe haber un diálogo entre generaciones para fortalecer el partido, mientras hace alusión al poder de decisión que tienen los jóvenes dentro del equipo político Tonty Rutinel Domínguez.

Visión, presente y futuro

La misiva hace referencia a que tanto Churchill como De Gaulle, en su momento, fueron grandes líderes visionarios que salieron de la escena política, pero que tiempo después, cuando eran considerados “del pasado” se convirtieron nuevamente en líderes determinantes en sus respectivos países.

En ese sentido, expresó que “hay dirigentes cuya experiencia no está anclada al pasado; trasciende al presente, con criterio, y al futuro como esperanza”. Y resaltó la profunda visión de Rutinel Domínguez cuando impulsó la creación de la Provincia Santo Domingo, que se ha convertido en lo que es hoy.

Unidad partidaria y regreso de Tonty

La carta hizo un llamado a la unidad partidaria y a abordar las futuras decisiones de candidaturas sin prejuicios ni descalificaciones, colocando el interés del partido y del país por encima de las aspiraciones personales.

Termina haciendo un llamado al dirigente político Tonty Rutinel Domínguez para que regrese al ruedo ya que “la historia nos convoca nuevamente

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