Fallece el doctor Freddy A. Reyes, fundador de Asociación La Nacional

Santo Domingo, 31 de agosto de 2026. El fundador y presidente del Consejo de Consultores y Asesores de Asociación La Nacional, Dr. Freddy A. Reyes Pérez falleció el domingo 30 de agosto dejando una trayectoria marcada por el servicio, la visión y un profundo compromiso con el desarrollo de las personas y del país.

Nació el 14 de junio de 1936, en San Pedro de Macorís, hijo de Mercedes Pérez Leyba y Francisco Reyes Martínez. Cursó sus estudios en el Liceo José Joaquín Pérez, de su ciudad natal, y en 1959 obtuvo el título de Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Aunque ejerció el Derecho durante sus primeros años profesionales, su espíritu inquieto y su vocación de servicio lo llevaron desde muy joven por diversos caminos. Se incorporó a la carrera diplomática y desarrolló funciones en América del Sur y posteriormente en Japón, donde residió durante tres años. Durante su permanencia en ese país recibió una condecoración del Emperador de Japón y, en 1964, tuvo la distinción de representar a la República Dominicana como ataché en los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras se desempeñaba como secretario de la Embajada dominicana en Japón.

Un visionario del sistema de ahorros y préstamos

En 1972 fundó la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, institución financiera que bajo su liderazgo se convirtió en un importante instrumento para promover el acceso a la vivienda, el ahorro y las oportunidades para miles de familias dominicanas. Su visión trascendió la actividad financiera: entendía que una institución debía contribuir al bienestar de las personas y al progreso de la sociedad.

Desde La Nacional impulsó y apoyó numerosas iniciativas en favor de la educación, la salud, el deporte y el medio ambiente, convencido de que el desarrollo debía ser integral y generar oportunidades para las personas y sus comunidades.

Presidió la Junta de Directores de la Asociación La Nacional hasta abril de 2021. En esa fecha, la Asamblea General Ordinaria Anual lo designó presidente del Consejo de Consultores y Asesores, posición que desempeñó hasta su fallecimiento.

Su liderazgo también se proyectó al ámbito gremial y regional. Presidió la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), organismo representativo de las asociaciones de ahorros y préstamos del país.

A nivel internacional, presidió y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interamericana para la Vivienda; dirigió las Conferencias Interamericanas para la Vivienda celebradas en Río de Janeiro y México en 1991, así como el II Foro para la Vivienda, realizado en Bolivia ese mismo año. Fue además presidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Caribbean Association of Housing Finance Institutions (CASHFI) y de la International Union of Housing Finance (IUHF).

Durante su ejercicio profesional presidió también el Instituto Jurídico Interamericano Internacional para la Vivienda y el Instituto Jurídico de las Cajas de Ahorros Latinoamericanas.

Diplomático, educador y comunicador

En el ámbito diplomático, fue cónsul honorario de Trinidad y Tobago en la República Dominicana desde 1991. También ocupó distintas posiciones en la Junta Directiva del Cuerpo Consular Acreditado en República Dominicana, incluyendo las de decano, vicedecano, secretario y tesorero.

Su vocación de servicio estuvo acompañada siempre de una profunda pasión por el conocimiento y la formación. Participó en la organización de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), de la cual fue profesor fundador, decano y representante en los ámbitos nacional e internacional. En reconocimiento a su trayectoria y aportes, en 2025 la UNPHU le confirió el título de Doctor Honoris Causa.

Antes de dedicar plenamente sus esfuerzos a la fundación y desarrollo de La Nacional, también encontró en la comunicación una importante vía de expresión. Durante la década de 1960 y hasta 1972 desarrolló una activa carrera en los medios de comunicación. Durante 14 años condujo el programa “Encuentro”, junto a Elis Pérez, a través del canal 7 de Rahintel.

Es autor de las obras Detrás del Biombo, Las Epístolas, La Alegría de Vivir, El Paseo, Reina Peregrina, La Alegría de Vivir, diez años después y Del Bachiller que construyó un aeroplano en el patio de su casa.

Más allá de sus cargos y responsabilidades, quienes conocieron al Dr. Freddy Reyes encontraron en él a un hombre de extraordinaria curiosidad intelectual, lector incansable y apasionado por aprender, compartir conocimientos y explorar nuevas ideas.

Le sobreviven su esposa, María Marcelle Martínez de Reyes; sus hijos, Francisco Xavier, Carlos Federico y Lidia, Michele y Erwin, Mónica y Gustavo; y nueve nietos.

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